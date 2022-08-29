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Два человека погибли в ДТП с опрокинувшейся машиной в Приамурье

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Легковой автомобиль опрокинулся во время движения по трассе в Амурской области. Два пенсионера погибли, еще один доставлен в больницу.

Авария произошла в дневное время 29 августа на территории Ивановского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада» 1948 года рождения допустил выезд в кювет и опрокидывание. Об этом сообщает Амурская служба новостей. Смертельные травмы получили две пассажирки 1944 и 1924 годов рождения.

Автомобилист госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, уточняет ИА PriamurMedia.

По факту ДТП проводится проверка. Прокуратура взяла результаты расследования под контроль.

28 августа в Шимановском районе грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso столкнулся с Toyota Funcargo, в котором находились шесть человек. В результате аварии погибли трое взрослых и двое детей.

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