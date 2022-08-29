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Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

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В Амурской области в результате ДТП погибли трое взрослых и двое детей. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером на автодороге Шимановском районе, пишет «Федеральное агентство новостей». Столкнулись два автомобиля марок Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso, в результате чего от полученных травм погибли двое детей и трое взрослых.

Установлено, что грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso под управлением водителя 1981 года рождения и Toyota Funcargo, где находилась семья из четырех человек и двое их знакомых, двигались во встречном направлении. Во время движения, по предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает «Москва 24». Предварительно причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения. В прокуратуре региона сообщили «РИА Новости», что задержан водитель грузовика. Кто именно выехал на встречную полосу, установит экспертиза.

По информации ведомства, в аварии погибла семья с детьми 6 и 14 лет и один из их знакомых 1967 года рождения. Один из пассажиров легкового автомобиля, мужчина 1973 года рождения, выжил. Пострадавшего госпитализировали, пишет REGNUM.

Ранее 28 августа произошло массовое ДТП в Башкирии. В результате столкновения грузовика и трех легковых машин погибли два человека, уточняет сайт aif.ru.

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