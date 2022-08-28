Два человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями в Башкирии
Двое погибли и трое пострадали при столкновении трех легковых и одного грузового автомобиля в Иглинском районе Башкирии на трассе М5. Об этом сообщили в воскресенье, 28 августа, в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
«В 14:30 (12:30 мск. — Ред.) поступило сообщение о том, что в Иглинском районе на 1 542-м км трассы М-5 произошло ДТП с участием трех легковых и одного грузового автомобиля. В результате ДТП погибли двое мужчин», — уточняется в сообщении Telegram-канале в ведомства.
Отмечается, что травмы также получили женщина и двое детей. На месте ДТП организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее, 28 августа, сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с опрокинувшемся автобусом в Иркутской области.