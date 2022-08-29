Актриса Федункив оценила перспективу эмиграции из России

Звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman Марина Федункив не хотела бы эмигрировать из России. Об этом в понедельник, 29 августа, она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

«Не задумывалась никогда. Я люблю свою страну, и мой муж Стефано любит Москву, нам здесь комфортно», — пояснила она.

За последние месяцы Россию покинули некоторые актеры и певцы.

Так, 24 июня участники группы Little Big уехали и теперь живут и работают в Лос-Анджелесе.

Актриса Рената Литвинова перебралась в свою парижскую квартиру, Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник» и уехала в Латвию. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.