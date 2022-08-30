Не значит вследствие: прокат возглавила мелодрама «После»

Четвертая часть молодежной романтической франшизы «После» показала лучший старт среди иностранных новинок с момента ухода мейджоров с рынка. Фильм заработал за прокатную четырехдневку 59 млн рублей и побил рекорд триллера «Вышка». На второй позиции рейтинга лучших релизов — полнометражный вариант популярного сериала «Барбоскины», его сборы составили 23,7 млн рублей.

Любовь по-американски

В эти выходные приток зрителей в кинотеатры обеспечила очередная экранизация бестселлера Анны Тодд, четвертая часть франшизы «После». Мелодрама «После. Долго и счастливо» должна была завершить историю отношений Хардина и Тесс, однако накануне премьеры стало известно: команда проекта сняла пятый фильм, что, по мнению некоторых аналитиков, не слишком хорошо отразилось на сборах. «Долго и счастливо» заработало на старте 59 млн рублей, тогда как предшествующая серия, «После. Глава 3», стартовала со 114 млн рублей, но самой успешной была вторая часть — 142 млн рублей.

Все это, впрочем, не помешало релизу показать лучший результат среди иностранных новинок с момента ухода мейджоров и побить рекорд «Вышки», стартовавшей с 27 млн. Сейчас триллер о преодолевающих страх экстремальной высоты альпинистках замыкает тройку лидеров с кассой 16 млн рублей.

Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, франшиза стала популярна уже с момента первого релиза, последующие части лишь закрепляют эффект.

— Этот фильм рассчитан на аудиторию молодых девушек, такая же молодежная драма вроде «Сумерек», но без фэнтезийного элемента, только отношения и эмоциональные качели. Молодежи нравится, — пояснила собеседница «Известий».

Она добавила, что «франшиза отрабатывает сверх ожиданий, со стартом сентября фильм приумножит кассу».

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», квадриквел франшизы заработал на предпродажах 3,6 млн рублей. Это превосходит данные самой первой части (2,8 млн, стартовые сборы — 106 млн рублей) и сравнимы с показателями триквела (3,8 млн, стартовые сборы — 112,7 млн рублей). Предпродажи второй части остаются абсолютно недосягаемыми — 8,7 млн рублей.

Барбоскины вернулись с дачи

Вторая полнометражная версия полюбившегося детям и взрослым сериала про непоседливую и предприимчивую семейку Барбоскиных стартовала со второй позиции рейтинга лучших релизов по данным ЕАИС и положила в копилку 23,7 млн рублей.

Как отметила в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова, «касса новинки превзошла сборы предыдущего фильма серии, «Барбоскины на даче», почти в два раза».

— Это популярный бренд и релиз номер один для семейной аудитории в минувший уикенд, — рассказала президент «КАРО».

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», «Барбоскины» отметились на старте суммой в 427,4 тыс. рублей, что позволило им превзойти недавние аналоги «Бука. Мое любимое чудище» — 387 тыс. рублей и «Мальчик-дельфин» — 309,2 тыс. рублей.

За внимание семейной аудитории боролась и другая новинка — датский анимационный фильм «Гостья из космоса», стартовавшая с шестой позиции с 5,7 млн рублей.

— Больших результатов достичь новинке, увы, не удалось из-за камерности релиза и более популярных названий среди конкурентов, — считает Ольга Зинякова.

Лена и несправедливость

Другие новинки уикенда, олдскульный латвийский триллер «Идеальное убийство» и полнометражный дебют ученицы Андрея Кончаловского Екатерины Вещевой, трогательная, пронизанная тонким юмором комедия о жизни в типичном райцентре «Лена и справедливость» оказались на девятой и 11-й позициях соответственно. Незамеченной оказалась новая лента каннского лауреата Халлвара Витсё «Все ненавидят Йохана» — взрывоопасная комедия, балансирующая на грани смешного и драматичного.

— Зрителей триллера привлек жанр «Идеального убийства» и звезда в актерском составе — Джонатан Риз Майерс известен российскому зрителю по драме Вуди Аллена «Матч-Пойнт» и по сериалам «Тюдоры» и «Викинги», — пояснила «Известиям» Ольга Зинякова.

Что же касается удивительной истории продавщицы Лены и ее беспаспортного мужа Максуда, то, по мнению спикера, этот релиз слишком артовый, а смешанный жанр, совмещающий комедию, мелодраму и черный юмор, не слишком востребован у массового зрителя.

— Жанр фильма не слишком востребован сейчас, хотя пиар-кампанию можно назвать достойной, — посчитала Ольга Зинякова.

На следующей неделе прокатчики ждут дальнейшей работы холдоверов и делают ставки на голливудские триллеры. Джордж Клуни представит «Субурбикон» с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур, а Дэвид Кроненберг — «Преступления будущего» с Вигго Мортенсеном и Леей Сейду.