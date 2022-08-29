В Минобороны раскрыли детали учений «Восток-2022»

Российский и китайский флоты будут действовать в Японском море во время Стратегических командно-штабных учений «Восток-2022». Маневры носят оборонительный характер и не направлены против других стран и блоков, заявил 29 августа заместитель министра обороны России Александр Фомин во время брифинга.

Накануне в Минобороны сообщили, что учения пройдут с 1 по 7 сентября текущего года. В ходе них будут отработаны вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.

Маневры пройдут на семи полигонах ВВО: «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

«Действия привлекаемых на СКШУ войск (сил) будут осуществлены в соответствии с положениями Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Российской Федерации, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой», — заключается в сообщении.

15 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает своих союзников и партнеров к командно-штабным и другим военным учениям. Он указал, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.