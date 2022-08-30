Встретить расцвет: букет к 1 сентября в Москве подорожал до 3300 рублей

Цветы к Дню знаний в этом году обойдутся дороже: средний чек на букет в Москве составит около 3,3 тыс. рублей против 2,8 тыс. год назад , посчитали аналитики онлайн-платформы Flowwow. При этом проблем с ассортиментом не будет: логистика поставок наладилась. Продавцы цветов отметили, что спрос перед Днем знаний стабильно падает год к году. Родители всё чаще приобретают один букет от класса иди вообще отказываются от них в пользу участия в благотворительных акциях. Набирают популярность и альтернативные подарки учителям. Например, сладости, наборы для рукоделия, цветы из мыла. Для педагогов-мужчин приобретают наборы инструментов и рыболовные снасти.

Гладиолусов не будет

Первое сентября в последние годы перестает быть пиковым днем для цветочников , рассказали «Известиям» представители отрасли. Клиентов становится все меньше, поделился основатель группы компаний «Цветочный ряд» Иван Утенков.

Подтверждают это и представители родительского сообщества. Последние несколько лет всё чаще приобретают один большой красивый букет или цветочную композицию от класса , рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

— Есть также тенденция отказываться от покупки цветов и перечислять деньги, которые готовы были потратить на букет преподавателю, в различные благотворительные фонды . Многие родители склоняются к тому, что дети пойдут с самодельными букетами с дач, — отметила она.

Встретить расцвет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Всероссийская акция «Дети вместо цветов» традиционно проходит 1 сентября. В этот день НКО предлагают ученикам и их родителям подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать на благотворительность. Инициаторы акции — фонд «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» — планируют собрать для своих подопечных порядка 57 млн рублей.

Несмотря на общую тенденцию отказа от букетов, некоторые цветы не теряют своей популярности. По данным руководителя клиентского отдела маркетплейса локальных товаров Flowwow Марины Змеиной, в двадцатых числах августа в Москве на треть вырос спрос на герберы, подсолнухи и гортензии, а в Санкт-Петербурге — более чем вдвое. Пик заказов ожидают 30-31 августа и 1 сентября — сервисы оперативной доставки позволяют делать это день в день.

— Большой популярностью пользуются букеты из гортензий, подсолнухов, роз, гербер, гипсофил . Чаще всего это небольшие композиции , которые школьники могут легко удержать в руках, — пояснила Марина Змеина.



По ее данным, в этом году средний чек на букет в Москве составляет около 3,3 тыс. рублей . Он вырос: в 2021-м средняя стоимость букета составляла 2,8 тыс., а годом ранее — 2,6 тыс. рублей. В Петербурге ситуация аналогичная. В этом году средний чек составил около 3 тыс. рублей, в 2021-м он был на уровне 2,7 тыс., в 2020-м — 2,4 тыс.

Встретить расцвет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вообще же цены на букеты к первому сентября в столичном регионе начинаются от 600–700 рублей , отметил Иван Утенков.

— Основной цветок на первое сентября с точки зрения доступности — это хризантемы и герберы. Гладиолусов в этом году мы много не увидим: символ первого сентября сильно подорожал , — предполагает он.

При этом перебоев с поставками цветов к празднику нет , заверил Иван Утенков. По его словам, все растения привозят, как и раньше, из европейских стран, в числе которых Голландия, Италия, Франция. Также есть поставки из Латинской Америки (Колумбия, Эквадор, Перу), Африки (Кения, Уганда, Эфиопия) и из Турции, Армении, Азербайджана.

Во франшизной сети FMART by Flowwow добавили, что в основном привозят цветы из Эквадора, Кении, Нидерландов.

— Из Нидерландов сейчас нельзя вывезти в Россию зелень для букетов, поэтому мы начали работать с израильскими поставщиками — закупаем у них писташ. Эвкалипт тоже получаем из Израиля или ЮАР. Что касается изменений в логистике, то раньше мы, например, знали, что два раза в неделю — во вторник и в пятницу — получаем заказы. Сейчас товар может задерживаться на два-три дня, а иногда приходит вовремя, — пояснили там.

Для души и душа

Родители всё чаще стали выбирать для учителей на День знаний не цветы, а какие-то другие подарки, например кондитерские изделия , обратила внимание Марина Змеина.

Спрос на подарочный шоколад с 17 по 23 августа вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon. На маркетплейсе россияне чаще всего покупают темный шоколад с мятной начинкой и ассорти из разных видов шоколада.

Встретить расцвет Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В тренде также букеты из фруктов, сладостей или чая , добавила Юлия Матюнина.

Популярность нетипичных букетов заметили и на маркетплейсах. На Ozon с 17 по 23 августа почти на 30% выросли штучные продажи композиций из живых растений — флорариумов (по сравнению с 10–16 августа).

— Также спросом пользуются букеты цветов из мыла . С 17 по 23 августа штучные продажи таких композиций увеличились на 10% неделя к неделе, — пояснили в пресс-службе маркетплейса.

За две недели с 11 по 24 августа россияне приобрели на Wildberries втрое больше подарочных продуктовых наборов, чем за аналогичный период в 2021 году, а спрос на бьюти-наборы косметики и парфюмерии увеличился почти вдвое , сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— Популярность различных подарочных наборов посуды — чайных пар и кофейных сервизов — по сравнению с прошлым годом выросла уже в два раза, — добавили там.

Встретить расцвет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На Ozon c 17 по 23 августа спрос на наборы для ухода за кожей вырос в два с половиной раза, а на подарочные боксы для тела — на 83% по сравнению с аналогичным периодом неделю назад.

— В топе продаж — бьюти-боксы корейской косметики и различные гели для душа , — добавили в компании.

В этом году в подарок для учителей и воспитателей родители выбирают и разнообразные наборы для творчества, хобби и рукоделия: продажи комплектов для шитья и вязания перед 1 сентября увеличились вдвое, а для создания слепков и фигур из гипса — вчетверо, сказал представитель Wildberries. По его словам, для педагогов-мужчин приобретают наборы для рыбалки (их продажи выросли вдвое) и наборы инструментов (в четыре раза).

На Ozon также популярны практичные подарки учителям: ежедневники, чайные и кофейные наборы, термокружки. Их штучные продажи также выросли в конце августа, сказали там.