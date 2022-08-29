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В Москве задержан политик Леонид Гозман

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, задержан в столице за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, ему может грозить арест на 15 суток. Об этом сообщили 29 августа в правоохранительных органах.

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«Задержан политик Леонид Гозман, он обвиняется в административном правонарушении по ст. 13.48 КоАП «Публичное отождествление СССР с нацистской Германией», — цитирует источник ТАСС.

Отмечается, что основанием для привлечения Гозмана к административной ответственности могли стать несколько постов в социальных сетях.

Ранее Гозмана уже задерживали в Москве правоохранители 25 июля. Как рассказал его адвокат Михаил Бирюков, на момент задержания политик находился с ним в метро на станции «Фрунзенская». Гозман был задержан по системе распознавания лиц. Вскоре он был отпущен, со слов Бирюкова, после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменен его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве.

До этого политика задерживали 15 июля. Тогда его допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго гражданства. После этого он был отпущен.

Известно, что Леонид Гозман в 2018 году получил израильское гражданство, однако сразу не уведомил об этом миграционную службу а только лишь спустя год — в 2019 году.

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