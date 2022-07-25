В Москве задержали политика Леонида Гозмана

В Москве правоохранители задержали 25 июля политика Леонида Гозмана (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), пишет «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

По данным издания, на момент задержания политик находился с адвокатом в метро на станции «Фрунзенская». Он был задержан по системе распознавания лиц.

Также согласно базе МВД, Гозман объявлен в федеральный розыск по статье УК.

В прошлый раз политика задержали 15 июля. Тогда его допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго гражданства. После этого он был отпущен.

Известно, что политик в 2018 году получил израильское гражданство, однако сразу не уведомил об этом миграционную службу а только лишь спустя год — в 2019 году.

6 мая Минюст РФ внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.