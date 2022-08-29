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Шольц призвал Евросоюз отказаться от принципа единогласия

Шольц: решения в ЕС должны приниматься большинством голосов, а не единогласно, как сейчас
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Страны Евросоюза (ЕС) должны обсудить реформу объединения, в частности подумать над отказом от права вето при принятии некоторых решений. Об этом заявил в понедельник, 29 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По его мнению, решения в Евросоюзе должны приниматься большинством голосов стран-участниц, а не единогласно, как сейчас.

«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед, такой риск возрастает с каждым новым членом ЕС», — сказал политик во время выступления в Карловом университете в Праге, которое транслировалось на сайте правительства ФРГ.

Он добавил, что «принцип большинства» можно опробовать при принятии решений, например, в области санкций или в вопросах защиты прав человека.

Канцлер также поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил создать новое европейское политическое сообщество для более тесного взаимодействия со странами Европы, не входящими в ЕС. По его словам, на новой площадке можно было бы обсуждать вопросы безопасности и энергетики, а также защиты климата. При этом речь не идет об альтернативе предстоящему расширению ЕС, подчеркнул он.

В этот же день Шольц призвал расширить ЕС за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии, а позднее и Грузии, присоединение которых он поддержал еще в мае. В то же время политик не исключил, что в «расширенном союзе» политические, социальные и экономические разногласия между государствами-членами будут только расти.

Ранее, в середине июля, на фоне событий на Украине канцлер указал на необходимость построения более сильного, «геополитического» Европейского союза. Он напомнил, что в последние годы в Европе активно звучат призывы к становлению Евросоюза как самостоятельного геополитического игрока.

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