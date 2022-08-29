В Минпромторге опровергли сообщения о дефиците белой жести в России

Информация о том, что на территории России не производится белая жесть, не соответствует действительности. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Минпромторга в понедельник, 29 августа.

27 августа депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил обращение министру промышленности и торговли, вице-премьеру России Денису Мантурову с просьбой об увеличении господдержки производства жести в стране. Об этом сообщала РБК со ссылкой на копию документа. Лисовский подтвердил отправку обращения Мантурову. Парламентарий заявил об угрозе дефицита белой жести, которая не производится в России и поставки которой из ЕС запрещены пятым пакетом санкций. По его словам, это скажется на работе производства детского питания, при изготовлении которого использовались жестяные крышки.

Депутат отмечал, что производитель крышек из жести ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК в Раменском» закупал сырье в Сербии и Турции. Однако из-за прекращения поставок из ЕС «возможности имеющихся в России производителей для удовлетворения требований всех заказчиков не представляются достаточными».

В Минпромторге рассказали, что Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) работает со 100-процентной загрузкой производственных мощностей, что позволило в 2021 году произвести 175 тыс. т белой жести. Это на 7 тыс. т больше, чем годом ранее. В 2022-м предприятие сохраняет набранные темпы производства: за первое полугодие выпустили 89,5 т этого металла.

Если производителям жестяной тары требуются особые механические характеристики, специфическое покрытие или толщина металлопроката, поставки осуществляются с Миорского металлопрокатного завода в Белоруссии, добавили в пресс-службе ведомства. Также сохраняется объем импорта из Китая — 24 тыс. т за первое полугодие этого года. Белая жесть, аналогичная по своим свойствам продукции ММК, производится и на «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане.

«Дополнительные объемы белой жести требуемых механических характеристик могут быть произведены на основе стального подката отечественных производителей на Миорском металлопрокатном заводе, мощности которого в настоящий момент существенно недозагружены. Минпромторг готов оперативно проработать такой вариант поставок в случае заинтересованности со стороны российских производителей жестяной тары», — добавили в министерстве.

Что касается Завода упаковочных изделий ТОКК в Раменском, его потребность — примерно 1,6 тыс. т в месяц — в настоящий момент закрыта за счет поставок из дружественных стран, сообщили в Минпромторге. Угрозы остановки предприятия нет, подчеркнули там.

На сайте Завода упаковочных изделий ТОКК говорится, что компания производит упаковку из алюминия, жести и пластика. Она закупает основное сырье в Германии, Голландии, Бельгии, Италии.

В мае Росрыболовство пожаловалось на нехватку белой жести для консервных банок. Отмечалось, что поставки сырья в Россию сократились «из-за новых экономических условий». До начала спецоперации в Донбассе заводы обычно закупали материал в Европе, Японии, Китае, а также внутри РФ, однако после введения новых санкций импорт стал возможен только из КНР, говорил «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.