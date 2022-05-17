Росрыболовство сообщило о нехватке сырья для консервных банок

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) доложило в правительство о том, что цена на металл для консервных банок существенно выросла. Поэтому у производителей недорогой продукции подскочили затраты на выпуск тары. Об этом сказано в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом.

В агентстве пояснили, что подорожание связано с нехваткой сырья. Импортные поставки жести и банок из нее в Россию сократились из-за новых экономических условий: теперь материал в основном ввозят из Китая, хотя раньше у РФ было несколько импортеров металла и тары, отмечено в протоколе. Отечественной белой жести не хватает — Росрыболовство зафиксировало ее нехватку, указано в документе.

В рыбной отрасли в жестяную банку упаковывают консервированную рыбу, например кильку, сельдь, скумбрию, уточнили в «Рыбном союзе». Российские заводы обычно закупали белую жесть для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны, рассказал «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Он уточнил, что у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, но они всё равно зависимы от поставок металла из-за рубежа.

«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов», — сказал эксперт.

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«Мало жести: Росрыболовство доложило о нехватке сырья для консервных банок»