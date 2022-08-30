Кто в мешке: продавцы предлагают оплатить предзаказ iPhone 14 еще до премьеры

За оформление предзаказа на iPhone 14 до его официальной презентации придется заплатить 50 тыс. рублей , выяснили «Известия». За такую сумму «М.Видео-Эльдорадо» предлагает клиентам приобрести сертификат на покупку аппарата в первоочередном порядке. Точную цену и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после премьеры, ритейлер обещает уточнить позже. Предзаказ на iPhone 14 обещает открыть и один из конкурентов «М. Видео-Эльдорадо», правда, уже после презентации (ожидается 7 сентября). Эксперты отметили, что такой предзаказ «кота в мешке» — явление уникальное. Видимо, он нужен, чтобы определить спрос на новый аппарат и объем необходимых закупок по параллельному импорту, предположили специалисты.

iPhone по осени считают

Несмотря на отсутствие официальных поставок техники Apple в РФ, ритейлеры, как и в прежние годы, организуют предзаказ на новый флагман iPhone 14, который, предположительно, будет представлен 7 сентября . Об этом «Известиям» рассказали в одной из розничных сетей. Один из федеральных ритейлеров намерен объявить предзаказ после презентации Apple , когда сроки появления телефона на мировом рынке, его технические характеристики и стоимость станут известны, рассказали «Известиям» в одной из компаний. А «М.Видео-Эльдорадо» в ближайшие время начнет предлагать клиентам сертификаты для частичной оплаты еще не выпущенного iPhone , рассказал «Известиям» источник, близкий к компании. Ранее ритейлер предлагал сразу полную предоплату, чтобы нивелировать возможные риски для покупателей.

Кто в мешке Фото: REUTERS/Joshua Roberts

— После того как станет известна дата старта продаж в наших сетях, сертификат станет активным, и с покупателями свяжутся представители компании для уточнения всех деталей , — отметил собеседник издания.

Сертификат гарантирует покупателю, что он приобретет флагман в числе первых, подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо».

Окончательная цена и сроки доставки аппаратов будут известны после официальной презентации Apple , добавили в компании. Среди преимуществ покупки iPhone в официальной рознице представитель ритейлера назвал возможность приобрести в числе первых оригинальный товар с частичной оплатой и годовой гарантией на смартфоны, возможность их возврата и обмена в течение месяца, повышенный кешбэк.

«Известия» направили запросы другим ритейлерам, а также в Apple. В МТС, «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») и «Мегафоне» отказались от комментариев.

Официальных сведений о том, чем iPhone 14 будет отличаться от предшественников, пока нет.

— Согласно имеющимся данным, Apple откажется от модели с приставкой Mini . Вместо нее линейку базовых iPhone пополнит более крупная модель iPhone 14 Max с экраном 6,7 дюйма, в дополнение к iPhone 14 с 6,1-дюймовым дисплеем, — рассказал редактор направления «Гаджеты и ПК» «Журнала «Ситилинка» Михаил Гаглоев. — Еще одно сомнительное с точки зрения пользователей нововведение — использование в новых iPhone без приставки Pro прошлогодних чипов Bionic A15 . Он же используется и в пока еще актуальных iPhone 13-й серии.

Кроме того, Pro избавятся от знаковой «челки» — крупного выреза в верхней части экрана, в котором располагались фронтальная камера и датчики для сканирования лица, предположил эксперт. Вместо нее будет два небольших отверстия — круглое для фронтальной камеры и вытянутое с сенсорами Face ID, отметил он.

Кто в мешке Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Также ожидается, что стоить новые аппараты будут дороже аналогичных гаджетов 13-й серии — в частности, цена iPhone 14 Pro может составить $1099, Pro Max — $1199 , сообщали западные СМИ.

В 2021 году предварительные заказы на iPhone 13 начали принимать 22 сентября, а продажи начались уже 24 сентября . Флагманы Pro-серии тогда в зависимости от диагонали экрана и объема памяти стоили примерно 100–160 тыс. рублей. С учетом предзаказов за первый неполный день продаж спрос на новый флагман Apple в прошлом году оказался в 1,5–2 раза выше, чем на iPhone 12 в 2021 году, утверждали опрошенные «Известиями» ритейлеры, не раскрывая абсолютных показателей продаж.

— Ситуация, при которой открывается предзаказ на устройство, про которое официально ничего не известно, включая цены, нестандартна и даже курьезна . Спрогнозировать спрос на новый iPhone в России пока затруднительно, однако очевидно, что очередей за ним выстраиваться не будет, — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Заказ со смыслом

Спрос на новые iPhone в России будет зависеть от уровня цен , считает руководитель проекта Сontent-Review Сергей Половников. Приемлемой он назвал наценку примерно в 20% к стоимости нового флагмана Apple в Европе . Впрочем, дело не только в этом — с отключением Apple Pay и исчезновением из App Store ряда банковских приложений в ближайшее время спрос на iPhone в России вряд ли восстановится до прежнего уровня, дал прогноз эксперт. Тем не менее интерес к новинке со стороны обеспеченных приверженцев бренда в РФ всё же будет, полагает он.

Доля Apple на российском рынке смартфонов действительно сокращается . По данным МТС, во II квартале 2022 года она составила в натуральном выражении 10,6% против 15,3% кварталом ранее .

Кто в мешке Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В ходе предзаказа потенциальный покупатель может либо просто проявить свой интерес к новинке, либо частично оплатить будущую покупку, отметил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Это позволяет улучшить прогнозирование спроса — ритейлер может понять, насколько велик интерес к тому или иному продукту, объяснил он. Если же предзаказ оплачен, речь идет фактически об уже сделанной покупке, утверждает Дмитрий Кравченко.