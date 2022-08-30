Кто в мешке: продавцы предлагают оплатить предзаказ iPhone 14 еще до премьеры
За оформление предзаказа на iPhone 14 до его официальной презентации придется заплатить 50 тыс. рублей, выяснили «Известия». За такую сумму «М.Видео-Эльдорадо» предлагает клиентам приобрести сертификат на покупку аппарата в первоочередном порядке. Точную цену и срок поставки смартфона, который не будут официально ввозить в Россию после премьеры, ритейлер обещает уточнить позже. Предзаказ на iPhone 14 обещает открыть и один из конкурентов «М. Видео-Эльдорадо», правда, уже после презентации (ожидается 7 сентября). Эксперты отметили, что такой предзаказ «кота в мешке» — явление уникальное. Видимо, он нужен, чтобы определить спрос на новый аппарат и объем необходимых закупок по параллельному импорту, предположили специалисты.
iPhone по осени считают
Несмотря на отсутствие официальных поставок техники Apple в РФ, ритейлеры, как и в прежние годы, организуют предзаказ на новый флагман iPhone 14, который, предположительно, будет представлен 7 сентября. Об этом «Известиям» рассказали в одной из розничных сетей. Один из федеральных ритейлеров намерен объявить предзаказ после презентации Apple, когда сроки появления телефона на мировом рынке, его технические характеристики и стоимость станут известны, рассказали «Известиям» в одной из компаний. А «М.Видео-Эльдорадо» в ближайшие время начнет предлагать клиентам сертификаты для частичной оплаты еще не выпущенного iPhone, рассказал «Известиям» источник, близкий к компании. Ранее ритейлер предлагал сразу полную предоплату, чтобы нивелировать возможные риски для покупателей.
— После того как станет известна дата старта продаж в наших сетях, сертификат станет активным, и с покупателями свяжутся представители компании для уточнения всех деталей, — отметил собеседник издания.
Сертификат гарантирует покупателю, что он приобретет флагман в числе первых, подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо».
Окончательная цена и сроки доставки аппаратов будут известны после официальной презентации Apple, добавили в компании. Среди преимуществ покупки iPhone в официальной рознице представитель ритейлера назвал возможность приобрести в числе первых оригинальный товар с частичной оплатой и годовой гарантией на смартфоны, возможность их возврата и обмена в течение месяца, повышенный кешбэк.
«Известия» направили запросы другим ритейлерам, а также в Apple. В МТС, «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») и «Мегафоне» отказались от комментариев.
Официальных сведений о том, чем iPhone 14 будет отличаться от предшественников, пока нет.
— Согласно имеющимся данным, Apple откажется от модели с приставкой Mini. Вместо нее линейку базовых iPhone пополнит более крупная модель iPhone 14 Max с экраном 6,7 дюйма, в дополнение к iPhone 14 с 6,1-дюймовым дисплеем, — рассказал редактор направления «Гаджеты и ПК» «Журнала «Ситилинка» Михаил Гаглоев. — Еще одно сомнительное с точки зрения пользователей нововведение — использование в новых iPhone без приставки Pro прошлогодних чипов Bionic A15. Он же используется и в пока еще актуальных iPhone 13-й серии.
Кроме того, Pro избавятся от знаковой «челки» — крупного выреза в верхней части экрана, в котором располагались фронтальная камера и датчики для сканирования лица, предположил эксперт. Вместо нее будет два небольших отверстия — круглое для фронтальной камеры и вытянутое с сенсорами Face ID, отметил он.
Также ожидается, что стоить новые аппараты будут дороже аналогичных гаджетов 13-й серии — в частности, цена iPhone 14 Pro может составить $1099, Pro Max — $1199, сообщали западные СМИ.
В 2021 году предварительные заказы на iPhone 13 начали принимать 22 сентября, а продажи начались уже 24 сентября. Флагманы Pro-серии тогда в зависимости от диагонали экрана и объема памяти стоили примерно 100–160 тыс. рублей. С учетом предзаказов за первый неполный день продаж спрос на новый флагман Apple в прошлом году оказался в 1,5–2 раза выше, чем на iPhone 12 в 2021 году, утверждали опрошенные «Известиями» ритейлеры, не раскрывая абсолютных показателей продаж.
— Ситуация, при которой открывается предзаказ на устройство, про которое официально ничего не известно, включая цены, нестандартна и даже курьезна. Спрогнозировать спрос на новый iPhone в России пока затруднительно, однако очевидно, что очередей за ним выстраиваться не будет, — считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Заказ со смыслом
Спрос на новые iPhone в России будет зависеть от уровня цен, считает руководитель проекта Сontent-Review Сергей Половников. Приемлемой он назвал наценку примерно в 20% к стоимости нового флагмана Apple в Европе. Впрочем, дело не только в этом — с отключением Apple Pay и исчезновением из App Store ряда банковских приложений в ближайшее время спрос на iPhone в России вряд ли восстановится до прежнего уровня, дал прогноз эксперт. Тем не менее интерес к новинке со стороны обеспеченных приверженцев бренда в РФ всё же будет, полагает он.
Доля Apple на российском рынке смартфонов действительно сокращается. По данным МТС, во II квартале 2022 года она составила в натуральном выражении 10,6% против 15,3% кварталом ранее.
В ходе предзаказа потенциальный покупатель может либо просто проявить свой интерес к новинке, либо частично оплатить будущую покупку, отметил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Это позволяет улучшить прогнозирование спроса — ритейлер может понять, насколько велик интерес к тому или иному продукту, объяснил он. Если же предзаказ оплачен, речь идет фактически об уже сделанной покупке, утверждает Дмитрий Кравченко.
Предзаказы позволяют ритейлерам спрогнозировать продажи, прощупать почву перед выходом на рынок очередной новинки, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В реалиях параллельного рынка такие прогнозы особенно ценны — продавцам крайне важно знать, сколько продукции закупать, чтобы удовлетворить спрос, но при этом не создавать излишних товарных запасов, отметил он. Кроме того, предзаказ — хороший имиджевый ход со стороны ритейла, позволяющий розничным сетям напомнить о себе лояльной аудитории, заключил эксперт.