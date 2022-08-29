В Шотландии построили электрический внедорожник

Шотландский стартап Munro Vehicles открыл прием заказов на свою первую модель — электрический внедорожник Mark 1. Машина рамной конструкции с неразрезными мостами оснащена полным приводом с блокировками дифференциалов. Об этом 29 августа сообщил портал Motor.

Свою первую модель шотландский стартап Munro Vehicles назвал утилитарным электрическим внедорожником, который предназначен для перевозки людей и грузов.

Электромобиль построен по грузовым лекалам, на стальной раме лестничного типа с неразрезными мостами спереди и сзади. Сообщается, что на одной зарядке Mark 1 способен проехать до 270 кг. Грузоподъемность джипа для фермеров составляет 1 т, а максимально допустимая масса прицепа рассчитана на 3,5 т.

У внедорожника на электротяге полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой передач и с тремя блокировками дифференциалов — межосевая входит в стандартное оснащение, а межколесные предложены за доплату.

В движение Munro Mark 1 приводит электромотор мощностью 380 лошадиных сил, который питается от батареи емкостью 80,1 киловатт-часа. Производитель сообщил, что при использовании 22-киловаттного устройства переменного тока электровездеход можно зарядить за три часа c 15 до 80%.

Дальность хода электрокара в комбинированном цикле составляет 270 километров, или около 16 часов езды по неасфальтированным дорогам.

Компания сообщила, что минимальная стоимость машины составляет £65 000 фунтов стерлингов (примерно 4,6 млн рублей).

24 августа стало известно, что Dongfeng готовит новый электровездеход, который сильно напоминает американский внедорожник Hummer. На рынок новинка поступит под названием Mengshi M51. Специалисты отметили, что Dongfeng уже делает бензиновые пикапы Mengshi M50, которые своим внешним видом выглядят как американские «Хамви».