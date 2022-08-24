В Китае создали электрический аналог Hummer

Новый электрический внедорожник бренда Dongfeng под названием Warrior заметили на китайских дорогах. В скором времени он поступит на рынок под названием Mengshi M51. Об этом сообщило издание «Китайские автомобили».

Государственная автокорпорация Dongfeng создала новый суббренд Warrior (по-китайски Mengshi), под которым планируется выпускать брутальные электрические внедорожники, напоминающие внешним видом знаменитые американские Hummer.

Специалисты отметили, что Dongfeng уже делает бензиновые пикапы Mengshi M50, которые своим внешним видом выглядят как американские «Хамви».

Что касается электрических Mengshi, то их дебют намечен на 2023 год. Первой выйдет пятидверная версия, которая сейчас проходит под внутризаводским обозначением М18-2.

Сообщается. что машина получит две версии: электрическую и гибридную. В первом случае отдача электромоторов составит 1070 л. с. Батарея мощностью 140 кВт⋅ч позволит проехать на одном заряде порядка 500 километров.

Во второй комплектации мощность электродвигателей уменьшится до 816 л. с., емкость батареи упадет до 65,88 кВт⋅ч, однако запас хода увеличится до 800 км. Издание подчеркнуло, что опытное производство электрических внедорожников Mengshi/Warrior уже началось.

19 августа китайская компания JAC показала в России новые кроссоверы JS4 и JS6. Автомобили представили в Сочи в рамках дилерской конференции марки. Примерное появление автомобилей на российском рынке намечено на октябрь-ноябрь 2022 года.