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Удаленное оформление: ЦБ оцифрует извещения о ДТП

Страховщикам пропишут требования к приему электронных заявлений об авариях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центробанк разработал правила электронного урегулирования убытков по ОСАГО. В них прописаны требования, которые необходимо соблюдать страховщикам при удаленном оформлении документов. После введения новой схемы автомобилисты могут столкнуться с трудностями в получении выплат, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Без лишних бумаг

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С 15 июля следующего года автовладельцы смогут направлять заявления на компенсацию в случае ДТП, а также все необходимые документы в электронном виде через портал Госуслуг. Это предусмотрено принятыми в начале июля поправками в закон «Об ОСАГО».

Первое время страховые компании смогут предоставлять возможность удаленного урегулирования аварий добровольно, с 2025 года это требование становится обязательным. При этом сохраняется и оформление выплат по ОСАГО традиционным способом: с посещением офиса страховой компании, говорится в сообщении Центробанка.

Разработанные Банком России указания, определяют правила, которым должны следовать страховые компании и автомобилисты при удаленном урегулировании убытков по «автогражданке». Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По новым правилам страховые компании будут обязаны принимать заявления о компенсации, поданные в электронном виде.

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Составление протокола при ДТП
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

«Представление страховщику документов по выбору потерпевшего может осуществляться в виде электронных документов и (или) электронных копий», — говорится в проекте указаний Центробанка.

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Согласно документу, страховые компании и Российский союз автостраховщиков (РСА) должны обеспечить бесперебойную работу сервисов по удаленному урегулированию убытков в электронном виде. В частности, им запрещено «допускать суммарную длительность перерывов в работе систем более 30 минут в сутки».

В случае каких-либо технологических работ, при которых сервисы будут недоступны, страховщики обязаны за сутки предупреждать об этом автовладельцев на главной странице своих сайтов. При этом работы разрешено проводить «в период с 22:00 до 08:00 по московскому времени не чаще одного раза в календарный месяц». На случай серьезных сбоев страховыми компаниями должны быть предусмотрены «резервные технологические и операционные средства», способные обеспечить работу системы.

Кроме того, при заключении договора ОСАГО в электронном виде, страховые компании смогут не предоставлять автомобилисту перечень представительств страховщика в регионах и их контакты.

Для удобства водителей

Введение новых правил сделает процесс урегулирования убытков в случае ДТП более удобным для водителей, считают в Центробанке.

— У автовладельца появится возможность не только удаленно подать заявление о страховой выплате, но и, при согласии страховщика, организовать осмотр транспортного средства, предоставив страховщику фото/видеоматериалы, а также обмениваться со страховщиком другими документами в электронном виде. Это будет способствовать, в том числе повышению доступности ОСАГО, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

В ведомстве также отметили, что в разработанные правила в первую очередь нацелены на обеспечение бесперебойной работы сервисов, которые используются как для заключения электронного договора ОСАГО, так и для удаленного урегулирования убытков. Причем страховые компании будут отвечать за работу не только собственных систем, но и за функционал партнеров, которых они сочтут нужным привлечь для реализации электронного сервиса в ОСАГО, подчеркнули в Центробанке.

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Электронный страховой полис ОСАГО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Нарушение страховыми организациями требований по бесперебойности — это основание для применения к ним мер со стороны надзорного органа, — добавили в пресс-службе ЦБ РФ.

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Согласно действующему законодательству, в случае систематических нарушений страховщику может грозить ответственность вплоть до отзыва лицензии, отмечают юристы.

В Российском союзе автостраховщиков также считают, что новый порядок урегулирования убытков будет полезен автомобилистам.

— Мы ожидаем, что реализация закона об электронном урегулировании убытков позволит сделать сервисы в ОСАГО более доступными и удобными для потребителей в условиях растущей популярности получения разного вида услуг онлайн, — сообщили «Известиям» в пресс-службе РСА.

Теория и практика

На практике автомобилисты могут столкнуться со сложностями, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Возможность оформления полиса в электронном виде на сайте страховщика, также вводилась для упрощения процесса покупки «автогражданки», однако приобрести страховку после этого проще не стало, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Очень часто при попытке оформить электронный полис ОСАГО, особенно на мотоцикл или такси, сайты «зависают». Боюсь, что в случае с удаленным урегулированием убытков мы увидим ту же самую картину. В итоге за получением компенсации потерпевшим в ДТП придется лично обращаться в страховую компанию — благо, такая возможность сохраняется, — заявил он «Известиям».

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Получение консультации в страховой компании
Фото: ТАСС/Максим Стулов
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Нормально работать новый порядок сможет, только если у страховых компаний получится наладить бесперебойную работу своих сервисов, уверен эксперт. В противном случае, прописанная в законе возможность удаленного урегулирования убытков так и останется только на бумаге, подчеркнул Шапарин.

Интернет не накажешь

Соблюдение прописанных временных рамок, в течение которых допускается прекращение работы сервисов, будет очень сложно проконтролировать, считает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Непонятно, кто и как будет подсчитывать, сколько минут в течение суток не работал сайт. Кроме того, даже если удастся зафиксировать это превышение, страховая компания всегда сможет заявить, что с ее сайтом было всё в порядке. А проблемы возникли из-за нестабильного интернета у пользователя, вирусов в его компьютере или на смартфоне, — отметил адвокат.

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Человек печатает текст на клавиатуре
Фото: Global Look Press/dpa/Finn Winkler

Кроме того, находясь в состоянии стресса после ДТП, участникам аварии будет не до изучения особенностей и правил удаленного урегулирования убытков, считает Радько. Поэтому чтобы автомобилисты активно пользовались такой возможностью, перед ее запуском страховым компаниям и РСА стоит сделать подробную видеоинструкцию о том, как можно урегулировать убытки в электронном виде, отметил он.

Страховщики, опрошенные «Известиями», комментировать возможные сложности с оформлением убытков по ОСАГО отказались.

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