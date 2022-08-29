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Аналитик назвал поддерживающую рубль сферу

Аналитик Джиоев: рубль поддерживают цены на нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Поддержку российскому рублю оказывают цены на нефть — в частности, спрэд между марками Urals и Brent начал сокращаться, что при сохраняющихся высоких ценах на черное золото, вероятно, компенсирует выпадающие притоки валюты в РФ от прекращения поставок газа. Об этом рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в понедельник, 29 августа.

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По его словам, на протяжении всего августа наблюдалась стабилизация ситуации на валютном рынке: рубль закрепился около отметки USD/RUB 60. Примечательно, что курс российской национальной валюты особо не реагирует на полную приостановку поставок газа по «Северному потоку» — видимо, профицит счета текущих операций настолько велик, что даже это событие неспособно существенно повлиять на ситуацию, предположил аналитик.

Джиоев также отметил смещение акцента в сторону юаня в международных расчетах.

«Что касается смещения акцента в сторону юаня — с учетом введенных ограничений на международные расчеты и повышенные санкционные риски такие привычные валюты как доллар, евро и фунт стали «токсичными» для российских резидентов (и инвесторов, и предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, а также для государства), поэтому их замещение на альтернативные валюты является вполне логичным и ожидаемым шагом», — сказал он.

Сейчас объемы торгов в юанях практически сравнялись с долларовыми. Можно отметить и недавние размещения облигаций «Русала» и «Полюс Золота» в юанях: то есть интерес к китайской валюте растет и, вполне вероятно, продолжит расти, заключил специалист.

По данным Мосбиржи на 29 августа, доллар США развернулся вниз после роста на открытии торгов, а евро усилил темпы падения. Так, курс доллара на 15:48 мск составил 60,12 рубля/$1, евро — 60,04 рубля/€1.

Стоимость октябрьских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE к 15:48 мск 29 августа составляет $102,4 за баррель.

Банк России повысил прогноз цены нефти Urals на 2022 год до $80 с $75 за баррель, говорилось в материалах регулятора от 27 июля. Прогноз на 2023 год увеличен до $70 с $65 за баррель, на 2024-й — до $60 с $55 за баррель.

16 августа эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о снижении интереса к доллару в мире и по объемам трансакций, и по темпам сокращения мировых резервов в нацвалюте США. По его мнению, перевод остальных экспортных потоков на рубли может быть вопросом времени.

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