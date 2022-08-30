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Выплаты к 1 сентября 2022: кому положены, сумма, условия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские власти каждый год принимают новые меры по поддержке семей с детьми. В прошлом году семьи с детьми школьного возраста получили выплаты в размере 10 тыс. к началу учебного года. Планируется ли такая мера в 2022 году и кому положена поддержка со стороны государства — в материале «Известий».

Кто получит выплаты к 1 сентября в 2022 году

В 2022 году меры поддержки, приуроченные к началу учебного года, направлены лишь на определенные категории населения. Так, президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

  • выплаты получает один из родителей;
  • ребенок должен находиться в возрасте от 6 до 18 лет, причем шесть лет школьнику должно исполниться не позднее 1 сентября;
  • дети должны пойти в одну из школ на указанных территориях;
  • поступить на обучение дети должны не позже, чем 15 сентября текущего года.

Получат ли выплаты к 1 сентября в 2022 году многодетные семьи

Специальной выплаты в 2022 году для многодетных семей не предусмотрено, однако родители трех и более детей могут претендовать на ежегодную компенсацию для детей в возрасте до 18 лет школьного возраста. Средства можно получить за каждого ребенка, который сядет 1 сентября за школьную парту.

Для получения выплаты нужно подать предоставить удостоверение многодетной семьи, паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка, справку из школы, справку о составе семьи и справку о доходах каждого из членов семьи за три последних календарных месяца.

Станут ли выплаты к 1 сентября ежегодными

Несмотря на то что в 2021 году выплата была единовременной, на законодательном уровне уже не раз обсуждалась инициатива о том, чтобы сделать эту меру поддержки ежегодной. Так, осенью прошлого года Счетная палата предложила ежегодно выплачивать по 20 тыс. рублей семьям, в которых воспитываются дети школьного возраста. Средства предлагалось выделять из материнского капитала. В случае принятия такой инициативы семьи будут получать выплаты перед началом занятий в школах.

Помимо финансовой поддержки семей с детьми из республик Донбасса, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, российские власти позаботились также о безопасности школьников, проживающих в этих регионах. Теперь с 1 сентября в школах на освобожденных территориях будут дежурить минимум два человека вооруженной охраны.

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