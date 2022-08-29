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Звезде «Гарри Поттера» порвали авиабилет и выгнали из первого класса

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/SOLO
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Актер Мэтью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере, заявил, что представитель авиакомпании Air Canada порвал его билет и пересадил в экономкласс.

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«Подтверждено. Air Canada — худшая авиакомпания в Северной Америке», — написал он 26 августа в своем аккаунте в Twitter.

В череде ответов другим пользователям соцсети артист рассказал, что забронировал перелет первым классом из Орландо (США) в Торонто (Канада), однако когда он добрался до выхода на посадку, представитель авиакомпании порвал его билет и перевел в экономкласс, сославшись на то, что рейс уже заполнен.

«[Представитель Air Canada] сказал, что, если я хочу разобраться, я должен пойти в службу поддержки клиентов. Я спросил, где это. [Мне ответили:] «Торонто». А я в Орландо», — отметил Льюис.

В комментарии CTV News Toronto он заявил, что практика избыточного бронирования рейсов должна быть прекращена.

В комментариях в Twitter артист встретил как поддержку, так и непонимание.

«Возможно, вы играли роль хорошего парня в фильмах о Гарри Поттере, но в реальной жизни вы производите впечатление избалованного мальчишки», — написал один из пользователей.

Air Canada также отреагировала на сообщения актера в соцсетях.

«Привет, Мэтью, нам жаль об этом слышать. Пожалуйста, отправьте нам личное сообщение с более подробной информацией о проблеме, мы посмотрим, сможем ли мы помочь», — написала авиакомпания.

Ранее, в апреле, сообщалось, что премьер-министра Албании Эди Раму сняли с рейса Франкфурт-на-Майне – Детройт, потому что он отказался в период пандемии надевать защитную маску. Уточнялось, что на место приехал наряд полиции, который поспособствовал снятию с борта албанского политика вместе с сопровождающими его 10 членами делегации.

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