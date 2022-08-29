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Глава Новой Каховки рассказал о предотвращении теракта рядом с детским садом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Украинские военные четыре раза обстреляли Новую Каховку снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в воскресенье, 28 августа журналистам.

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По его словам, система ПВО успешно сработала, что позволило не допустить катастрофы в городе. В результате обстрелов никто из жителей серьезно не пострадал. В местах попадания ракет работают спасатели и взрывотехники.

В понедельник, 29 августа украинские боевики обстреляли город Первомайск в Николаевской области четырьмя ракетами. В представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ночь на понедельник, 29 августа, стало известно, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три ракетных удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

28 августа он рассказал, что ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку. Были зафиксированы прилеты в центр города и район гидроэлектростанции. Во время обстрелов сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

27 августа из HIMARS подверглись обстрелу больницы в населенном пункте Стаханов. Всего боевики выпустили 10 ракет типа M31 GMLRS. В результате удара националистов были повреждены четыре многоквартирных дома, а также разрушена гостиница «Донбасс».

16 августа ВСУ в очередной раз нанесли ракетный удар по Первомайску из РСЗО HIMARS.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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