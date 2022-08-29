Два человека погибли при стрельбе в США

В американском штате Аризона в результате стрельбы погибли два человека. Еще трое ранены, сообщило 29 августа в Twitter управление полиции города Финикс.

Инцидент произошел накануне вечером в Финиксе.

«Двое граждан погибли в результате стрельбы. Еще трое были ранены. Подозреваемый также был смертельно ранен», — уточнило ведомство.

Кроме того, сообщается о двух раненых правоохранителях. Они были госпитализированы.

Полиция ведет расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне издание Сlick2houston написало, что четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Хьюстон в американском штате Техас. Еще двое получили ранения. По информации СМИ, инцидент произошел ночью, когда мужчина поджег жилой дом, а после начал стрелять по людям, выбегающим оттуда. Сотрудники полиции застрелили преступника.