Путин поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 августа, поддержал идею о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ.

На встрече с российским лидером глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о начале работ над комплексом мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Он пояснил, что необходимо усиливать эту деятельность с привлечением общественных и религиозных организаций.

«И если вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу (по созданию адаптационных центров для мигрантов. — Ред.), может быть, в нескольких пилотных регионах», — предложил Баринов.

В свою очередь Путин поддержал данную идею.

Также российский лидер добавил, что работу по адаптации мигрантов в России необходимо начинать еще на их родине.

«Я со многими коллегами разговариваю, многие уже подключились <...> Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. <...> Они прекрасно отдают себе отчет в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно», — сказал президент.

В конце декабря 2021 года в МВД сообщили, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.

Кроме того, в период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 342).