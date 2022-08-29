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В регионах России создадут зеленые пояса с жильем

В пригородах четырех городов РФ появятся «зеленые пояса» с жильем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В пригородах Екатеринбурга, Тюмени, Кургана и Омска планируется построить зеленые пояса — малоэтажное жилье в природных зонах с современной инфраструктурой. Об этом «Известиям» сообщили в девелоперском холдинге «Партнер» в понедельник, 29 августа.

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Промышленные города Сибири и Зауралья требуют профессионального подхода к модернизации своих территорий и создании комфортной среды для жизни, пояснили там.

В компании напомнили, что идея зеленого пояса впервые была реализована еще в ХVI веке для Лондона, в XIX ее использовали в промышленных городах Европы, США и Азии, задыхавшихся от смога и эпидемий.

В холдинге рассказали, что для территорий под зеленые зоны власти Сибири и Зауралья ограничили промышленное строительство, утвердили границы лесопарковых защитных поясов и современных малоэтажных пригородов с запретом на вырубку и большинство видов хозяйственной деятельности.

«Мы надеемся, что к 2030 году в городах Урала, Зауралья и Западной Сибири будут отработаны на практике единые правила для взаимодействия городских властей и девелоперов в комплексном освоении пригородных территорий. Это приведет к повышению качества экспертизы в малоэтажном градостроительном проектировании, появятся новые инструменты для финансирования транспортной и инженерной инфраструктуры», — сказал директор по управлению девелопментом компании «Партнер» Денис Бадиков.

В рамках форума «Среда для жизни» в Тамбове 18–19 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что малоэтажное строительство может простимулировать развитие туризма, учитывая, что в отдельных российских субъектах есть места с уникальной природой.

«Малоэтажное и индивидуальное строительство может быть хорошим стимулом для развития и туристической отрасли. В стране реализуются крупные проекты по созданию мест для отдыха с необходимой для них инфраструктурой. При этом в отдельных российских субъектах есть места с уникальной природой», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Глава кабмина отмечал, что для многоквартирных домов разработали первый добровольный зеленый ГОСТ, который утвердят уже этой осенью. Он станет определять уровень экологической безопасности строящегося здания и то, насколько комфортна для жизни эта среда. Такой же стандарт готовится и для индивидуальной застройки.

Кроме того, в России до 2030 года доля зеленых многоквартирных новостроек увеличится вдвое и составит до 30% от первичного жилья страны. Переходным критериям зеленого ГОСТа для жилых домов на текущий момент соответствуют 15% от всех новостроек страны — 4786 объектов. Соответствующее исследование реестра новостроек единой информационной системы жилищного строительства провели аналитики Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Его результаты появились в распоряжении «Известий» 26 августа.

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