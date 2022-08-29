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Вильфанд исключил бабье лето в первую декаду сентября в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Резкое похолодание, которое придет в столичный регион 1 сентября, задержится на всю первую декаду месяца. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в понедельник, 29 августа.

Словно и не бывало: лето сменится осенью за один день
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«В первой декаде сентября ждать значительного повышения температуры не стоит, Москва будет находиться в антициклональном режиме, в холодной его части. Что будет после первой декады — расчеты будут позже, и бабье лето пока исключать нельзя, но не в первой декаде», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

По словам Вильфанда, похолодание в городе будет резким, и температура воздуха в первый день осени опустится сразу на 15-17 градусов — до +12-14 градусов.

Он уточнил, что для начала сентября такие показатели ниже климатической нормы.

Ранее в этот день москвичей предупредили, что погода с переменной облачностью, местами кратковременным дождем с грозой ожидается в понедельник. Днем в Москве будет от 26 до 28 градусов выше нуля, пишет РИАМО.

На территории Московской области метеорологи обещают от 25 до 30 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

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