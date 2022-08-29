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День знаний 1 сентября 2022— традиции и история праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В первый день осени, 1 сентября, в России отмечается День знаний. В 2022 году Первый звонок приходится на четверг. О том, какие традиции и история связаны с этим праздником — в материале «Известий».

День знаний — 2022: история праздника

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Еще в далеком XV веке существовал обычай отмечать начало календарного года осенью. В Россию он пришел из Византии, но не получил закрепления. Зато с 1492 года 1 сентября на Руси отмечали церковно-государственный праздник Новолетия, к которому также привязывали и начало учебного года.

Во времена Российской Империи праздник потерял актуальность, поскольку различные учебные заведения начинали занятия в разные даты и даже месяцы.

В СССР же закон предполагал, что все дети в возрасте восьми-десяти лет, должны были приступить к обучению в школе осенью. А в 1935 году власти приняли постановление, согласно которому 1 сентября стало единым началом учебного года.

В советское время окончание обучения в первых трех классах было приурочено к 1 июня, в четвертых-седьмых классах — к 10 июня и в восьмых-десятых классах — к 20 июня.

На государственном уровне День знаний получил статус праздника лишь в 1984 году Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

День знаний — 2022: традиции праздника

В День знаний во всех российских учреждениях школьного образования проходят линейки, педагоги и ученики поздравляют друг друга с началом нового учебного года.

Отмечают праздник также студенты и преподавательский состав вузов, колледжей и техникумов. Для первокурсников организуют церемонию посвящения в студенты, с напутственной речью выступают ректоры, деканы и приглашенные эксперты в разных областях знаний.

Традиционные занятия в школах в первый день сентября проходят редко. Как правило, в день торжества проводят классные часы, собрания, а также уроки мира, безопасности, общих знаний. В свою очередь учреждения среднего и высшего образования часто приступают к утвержденной программе уже с 1 сентября.

Празднования проходят и в кругу семей учащихся и педагогов. Близкие и родные собираются за столом, желают школьникам и студентов успехов в познании и новых достижений, а также чествуют труд преподавателей и учителей. Также педагоги получают цветы и подарки от учеников, желающих выразить благодарность и уважение.

Какие еще праздники ждут россиян осенью 2022 года можно узнать, ознакомившись с календарем «Известий».

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