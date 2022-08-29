СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, являющаяся главной претенденткой на пост премьер-министра, вызывает недовольство у американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом. Об этом 29 августа пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники в правительственных кругах США.

Согласно публикации, сложности в коммуникациях между Великобританией и США начались сразу после того, как Трасс возглавила британский МИД в сентябре 2021 года. Сразу после этого на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном она поставила под сомнение концепцию «особых отношений» между Вашингтоном и Лондоном, которая была заложена еще Уинстоном Черчиллем в 40-х годах прошлого века.

Трасс подчеркнула, что в реальности существует мало примеров, которые бы отражали особенность взаимоотношений между двумя странами, а Канада, Япония и Мексика являются более привлекательными торговыми партнерами для Соединенного Королевства.

Как пишет газета, американские чиновники полагают, что для Трасс свойственен прямолинейный, агрессивный и черно-белый подход к ведению дел. На фоне этого в США опасаются, что она продолжит курс на лобовое решение возникающих перед ней вопросов на посту премьер-министра Великобритании.

Издание также отмечает, что солидарность США и Великобритании касательно Украины проявляется только внешне и в действительности ряд заявлений Трасс вызывали недовольство американского истеблишмента. В частности, пишет газета, можно указать на случай, когда Трасс предложила совместную работу над планом Маршалла по ситуации вокруг Украины. Сообщается, что подобные заявления заставили сотрудников администрации президента США Джо Байдена «поднять брови», учитывая серьезную разницу в объемах экономической и военной помощи, предоставляемой Украине со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Позиция Трасс по боевым действиям на Украине также расходится с точкой зрения Вашингтона. Согласно тексту публикации, Тасс настаивает на «стратегическом поражении Кремля» на Украине, в то время как Белый дом последнее время старается воздержаться от подобных высказываний.

Ранее, 24 августа, Трасс заявила о том, что готова применить ядерное оружие «в случае необходимости», если станет премьер-министром Великобритании. Она отметила также, что это «важная обязанность для премьер-министра».

До этого, 10 февраля, глава британского МИДа на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что отказывается признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. Отвечая на вопрос Лаврова, признает ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами, она перепутала их с украинскими территориями. Вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, которая деликатно объяснила Трасс, что речь идет о российских регионах.