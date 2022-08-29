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В Сербии начался крестный ход в поддержку традиционных ценностей

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Фото: commons.wikimedia.org/Mister No
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В Белграде начался масштабный крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей. Фото и видео с места проведения акции 29 августа появились в соцсетях участников.

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Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви. Оно завершится у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье Русской православной церкви. Расстояние между ними полностью заполнено участниками шествия.

Возглавляет колонну группа байкеров, за ними идут священнослужители.

Участвующие в крестном ходе выступают против проведения в Белграде крупного ЛГБТ-мероприятия EuroPride. Также сербы поблагодарили россиян, которые 28 августа провели в Москве автопробег в знак солидарности с жителями Сербии.

27 августа власти Сербии отменили всеевропейский гей-парад в Белграде из-за кризиса в Косово и Метохии. Как заявил президент страны Александр Вучич, кризис углубляется и в эти дни гей-парадам не время, отметил телеканал «360».

В середине августа в Белграде также прошли протесты против проведения гей-парада. Демонстранты несли плакаты «Руки прочь от наших детей!», «Остановите парад позора».

Сбор подписей с призывом выступить против проведения ЛГБТ-мероприятия проводится по всей Сербии.

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