В Сербии начался крестный ход в поддержку традиционных ценностей
В Белграде начался масштабный крестный ход в поддержку традиционных семейных ценностей. Фото и видео с места проведения акции 29 августа появились в соцсетях участников.
Шествие началось у патриархии Сербской православной церкви. Оно завершится у храма Святого Марка, рядом с которым находится подворье Русской православной церкви. Расстояние между ними полностью заполнено участниками шествия.
Возглавляет колонну группа байкеров, за ними идут священнослужители.
Участвующие в крестном ходе выступают против проведения в Белграде крупного ЛГБТ-мероприятия EuroPride. Также сербы поблагодарили россиян, которые 28 августа провели в Москве автопробег в знак солидарности с жителями Сербии.
27 августа власти Сербии отменили всеевропейский гей-парад в Белграде из-за кризиса в Косово и Метохии. Как заявил президент страны Александр Вучич, кризис углубляется и в эти дни гей-парадам не время, отметил телеканал «360».
В середине августа в Белграде также прошли протесты против проведения гей-парада. Демонстранты несли плакаты «Руки прочь от наших детей!», «Остановите парад позора».
Сбор подписей с призывом выступить против проведения ЛГБТ-мероприятия проводится по всей Сербии.