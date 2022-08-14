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В Белграде начались протесты против проведения гей-парада

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Фото: Соцсети
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В Белграде 14 августа начались протесты против проведения гей-парада «Европрайд». Об этом в тот же день рассказало издание «Данас».

Демонстранты вышли на улицы города с плакатами «Руки прочь от наших детей!», «Остановите парад позора».

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Организатором шествия выступил епископ Банатской епархии Сербской православной церкви Никанор, выразивший свое одобрение пастве и священнослужителям на проведение мероприятия.

«Высокопреосвященнейший епископ Банатский господин Никанор вчера [13 августа 2022 года] благословил свое духовенство, монахов и народ Банатской епархии на участие в сегодняшней ектении в Белграде… для защиты Сербии, семьи, детей, школы и святилища от объявленного унижения Содома, о котором нам агрессивно объявляют и которое уже осуществляется ЛГБТ Белым Миром и нашими активистами», — говорится в опубликованном сербским изданием «Правда» заявлении.

Как передает Telegram-канал «Сербский Вестник», сбор подписей с призывом выступить против проведения ЛГБТ-мероприятия проводится по всей Сербии.

2 июля в Тбилиси прошли демонстрации противников ЛГБТ-сообщества, выступивших против проведения «Европрайда» в городе. Демонстранты перекрыли проспект Руставели, где находится здание парламента. Митингующие держат в руках перечеркнутые радужные флаги, плакаты с перечеркнутыми портретами послов, грузинского омбудсмена Нино Ломджарии. Один из организаторов митингов также добавил, что им «удалось добиться» фактической отмены парада.

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