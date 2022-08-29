Ericsson закроет представительство в РФ до конца текущего года

Шведская компания Ericsson, занимающаяся производством телеком-оборудования, закроет свое представительство в России и сократит всех сотрудников до конца 2022 года. Об этом 29 августа сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как отмечает источник газеты, головной офис уведомил российское подразделение о сокращении еще в минувший понедельник, 22 августа. Уточняется, что компания подтвердила эту информацию. Как заявил собеседник издания в Ericsson, в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России, обещая «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.

Согласно тексту публикации, Ericsson еще с 28 февраля сообщила о приостановке поставок российским клиентам.

Ранее, 14 июля, гендиректор Ericsson Берье Экхольм заявил, что компания потеряла 1,2 млрд крон ($113 млн) из-за приостановки деятельности в России. Экхольм отметил, что компания планирует изучить возможность восстановления позиций в Китае.

О приостановке деятельности в РФ Ericsson объявила 11 апреля. Такое решение было принято из-за санкций Запада в отношении России после начала специальной операции по защите населения Донбасса. Тогда сотрудники компании были отправлены в оплачиваемый отпуск.