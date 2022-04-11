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Ericsson приостановит деятельность в России на неопределенный срок

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок
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Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает деятельность в России на неопределенный срок и фиксирует резервы в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили на сайте компании в понедельник, 11 апреля.

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете недавних событий и санкций Европейского союза теперь компания на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России. Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку бизнеса на неопределенный срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — говорится в сообщении.

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28 февраля сообщалось, что Ericsson решила приостановить поставки своей продукции в Россию, сообщало Reuters со ссылкой на служебную записку гендиректора компании Борье Экхольма. Он объяснил свое решение тем, что после начала спецоперации по защите Донбасса телекоммуникационный оператор оценивает потенциальное влияние санкций на его бизнес в РФ.

Экхольм сказал тогда, что приостанавливают все поставки в Россию, пока проведут анализ относительно того, как события и введенные санкции могут повлиять на их бизнес.

Ericsson является поставщиком телеком-оборудования для крупнейших российских операторов.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую спецоперацию в защиту жителей Донбасса. 8 апреля Евросоюз принял уже пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссию. Исключения составляют перевозка ряда товаров, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые товары, включая пшеницу.

Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму €10 млрд».

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включили в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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