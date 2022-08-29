Курс по экономии: россияне до минимума снизили покупки мебели и техники в кредит

В нынешний кризис россияне меньше покупают мебель и технику в кредит, следует из данных ОКБ, которые есть у «Известий». За январь–июль 2022-го банки выдали физическим лицам 2,5 млн таких займов, что стало минимумом за последние несколько лет, включая периоды экономических потрясений 2020-го и 2014–2015 годов. В то время граждане брали свыше 3,5 млн кредитов через торговые точки. Опрошенные «Известиями» эксперты связывают просадку выдач товарных ссуд с ужесточением риск-политики банков, высокими ставками и переориентацией спроса на товары первой необходимости.

Меньше покупок взаймы

За первые семь месяцев этого года банки выдали физлицам 2,57 млн займов на технику и мебель, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Это почти на треть меньше прошлогодних показателей, кроме того, это новый минимум снижения числа покупок взаймы в магазинах за последние два экономических кризиса в стране. Тогда россияне также сокращали их количество, но всё же не столь существенно, как сейчас. В частности, в пандемийном 2020 году за семь месяцев было оформлено 3,65 млн ссуд на различные товары, а в 2014-м и 2015-м — 3,93 млн и 3,6 млн соответственно.

Объемы выданных кредитов по итогам января–июля составили 129,1 млрд рублей против 167,6 млрд прошлогодних, говорится в данных бюро. Но по сравнению с 2020-м нынешняя сумма не сильно отличается, тогда граждане оформили кредиты на технику и мебель на 136 млрд. В 2014 году размер покупок в долг равнялся 109,5 млрд, в 2015-м — 99 млрд рублей.

Действительно, рынок POS-кредитования более значимо, чем иные, отреагировал на внешние факторы: снижение объема в этом сегменте в марте составило почти 62%, отметил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс». — «Известия») Олег Лагуткин. Однако какого-либо сокращения год к году не отмечается, добавил он, можно говорить лишь о некотором замедлении в июле по сравнению с прошлыми месяцами.

В крупных банках «Известиям» подтвердили просадку сегмента POS-кредитования. По итогам семи месяцев наблюдается сокращение в количестве и объеме выдач таких займов, сообщили в Совкомбанке. В некоторых категориях товаров, таких как «Электроника» и «Мобильные телефоны», отмечалось падение более чем на 50% из-за сбоев в поставках и перестроения логистических цепочек, подчеркнули там.

Динамика выдач займов на мебель и технику по месяцам неравномерная, поделились в «Сбере»: если в начале года банк выдавал POS-кредиты примерно на 3,5 млрд рублей в месяц, то в марте этот показатель заметно сократился из-за усложнившейся ситуации с поставкой товаров. Сейчас наблюдается восстановление спроса и рост числа оформления кредитов: за июль объем выдач составил 2,7 млрд, что в 5,5 раза больше мартовского уровня, добавили в организации.

В «Хоум Кредите» отметили: в первом полугодии показатели закономерно оказались ниже прошлогоднего уровня, но после начали расти. Почта Банк в июле выдал на 33% больше кредитов на товары, чем в июне, добавили в пресс-службе организации: чаще всего люди покупали мебель, мобильные телефоны и компьютеры. Там считают, что основным драйвером роста стало продолжающееся снижение ставок по кредитам.

Ключевые факторы

Наибольшее влияние на динамику выдачи займов на технику и мебель в этом году оказала адаптация кредитной политики банков к резко возросшим макроэкономическим рискам, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В результате весной 2022-го клиенты с невысоким и даже средним уровнем дохода получали отказы, а наиболее платежеспособным предлагались кредиты только по высоким ставкам, пояснил он. Также сказалось и существенное падение спроса на непродовольственные товары, торговля которыми в Москве и Санкт-Петербурге в июне упала на 25%, а в Московской области — на 30%, добавил эксперт.

— Ситуация в этом году существенно отличается от пандемийного 2020-го: тогда после спада в апреле POS-кредиты показали восстановление уже спустя месяц благодаря переориентации покупок на онлайн-заказы с доставкой. Дополнительную поддержку оказал и резкий рост спроса на оборудование для удаленной работы: ноутбуки, мониторы, гарнитуры и прочие аксессуары, — напомнил Иван Уклеин.

В основном на снижение количества и объемов кредитов повлиял резкий рост процентных ставок в конце февраля, уверена доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Она отметила: население в принципе ограничило спрос на кредиты и, в частности, на технику, поскольку такие товары не входят в категорию первостепенных нужд.

Не до конца понимая, какой будет жизнь в ближайшие месяцы и, возможно, годы, население просто отложило крупные покупки до лучших времен, считает специалист Total Research Николай Вавилов. К тому же, когда наступает кризис, люди стараются лучше разобраться в том, как они тратят деньги и на что, стараясь избегать лишних обязательств, добавил он, поэтому снижение POS-кредитования объясняется и ростом уровня финансовой грамотности.

Сегмент POS-кредитования довольно мобилен и быстрее других реагирует на внешние факторы, поэтому долгосрочный прогноз в данном случае невозможен, подчеркнул Олег Лагуткин, но он не исключил рост в ближайшем квартале. По оценкам Ивана Уклеина, дальнейшая динамика этого вида займов и оборота непродовольственной торговли существенно зависит от адаптации экономики РФ к нынешним реалиям. Он обозначил ключевые факторы, которые могут повлиять: динамика безработицы, рост цен, спрос на российские экспортные товары, новые санкции. При отсутствии дополнительных шоков возможно восстановление сектора, но вряд ли выдачи достигнут уровня 2021-го, подытожил эксперт. В Совкомбанке ожидают, что в целом по рынку по итогам 2022-го объем выдач суммарно снизится на 10–15% к прошлогоднему.