Художник Эрик Булатов посвятил картину городу Выксе

В город Выкса Нижегородской области доставлена картина основателя соц-арта Эрика Булатова, произведения которого находятся в крупнейших музеях мира. Об этом «Известиям» в понедельник, 29 августа, сообщили организаторы «Выкса-фестиваля».

Классик современного искусства написал автопортрет, изобразив себя в цехе Выксунского металлургического комбината (ВМЗ), крупнейшего в Европе производителя труб для газопроводов. Также о Булатове и его творчестве шла речь на одном из фестивальных мероприятий в Музее истории ВМЗ, где гостит его картина «Черный вечер, белый снег» из частной коллекции. Ее показал и рассказал о ней искусствовед Сергей Попов.

Сотрудничество Эрика Булатова с городом металлургов началось осенью 2020 года. За 20 дней шесть художников нанесли на стену трубоэлектросварочного цеха рисунок, соединяющий три его работы: «Стой — Иди» и две части картины «Амбар в Нормандии», причем изображенная на ней французская природа гармонировала с лесным массивом, начинающимся тут же за заводским забором. Площадь проекта составила 2,5 тыс. кв. м.

На вопрос «Известий» о том, доволен ли он результатом, художник тогда ответил, что не просто доволен — это для него настоящий праздник.

«Меня удивило новое активное поколение, впечатлила творческая атмосфера. Я привык думать, что только Москва и Питер процветают, а провинция живет скучно и бедно, но всё оказалось не так. Чтобы выразить мои ощущения, начинаю работать над картиной, посвященной Выксе», — говорил Эрик Булатов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Выксе всех: чему учит культурный опыт города металлургов»