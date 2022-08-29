Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток-2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

Художник Эрик Булатов посвятил картину городу Выксе

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В город Выкса Нижегородской области доставлена картина основателя соц-арта Эрика Булатова, произведения которого находятся в крупнейших музеях мира. Об этом «Известиям» в понедельник, 29 августа, сообщили организаторы «Выкса-фестиваля».

Как живет и видит Эрик Булатов
Как живет и видит Эрик Булатов
В Москве открылась экспозиция работ известного современного художника

Классик современного искусства написал автопортрет, изобразив себя в цехе Выксунского металлургического комбината (ВМЗ), крупнейшего в Европе производителя труб для газопроводов. Также о Булатове и его творчестве шла речь на одном из фестивальных мероприятий в Музее истории ВМЗ, где гостит его картина «Черный вечер, белый снег» из частной коллекции. Ее показал и рассказал о ней искусствовед Сергей Попов.

Сотрудничество Эрика Булатова с городом металлургов началось осенью 2020 года. За 20 дней шесть художников нанесли на стену трубоэлектросварочного цеха рисунок, соединяющий три его работы: «Стой — Иди» и две части картины «Амбар в Нормандии», причем изображенная на ней французская природа гармонировала с лесным массивом, начинающимся тут же за заводским забором. Площадь проекта составила 2,5 тыс. кв. м.

На вопрос «Известий» о том, доволен ли он результатом, художник тогда ответил, что не просто доволен — это для него настоящий праздник.

«Меня удивило новое активное поколение, впечатлила творческая атмосфера. Я привык думать, что только Москва и Питер процветают, а провинция живет скучно и бедно, но всё оказалось не так. Чтобы выразить мои ощущения, начинаю работать над картиной, посвященной Выксе», — говорил Эрик Булатов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Выксе всех: чему учит культурный опыт города металлургов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022