Школьникам страны пообещали утреннее измерение температуры

Роспотребнадзор раскрыл «Известиям» подробности того, как именно будет организован противоэпидемический контроль в школах в этом учебном году.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, весной и летом в связи со снижением интенсивности эпидпроцесса был приостановлен ряд ограничительных мер, введенных ранее.

Так, постановлениями главного санитарного врача внесены изменения в действующие правила, согласно которым стало возможно проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

«Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества», — сообщали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Кроме того, по словам представителей ведомства, отменены медицинские справки для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания) и ряд других.

При этом некоторые меры все же остаются. В частности, в этом учебном году сохранится требование по проведению «утренних фильтров» с обязательным измерением температуры.

Также сохранятся требования по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи и обслуживающего персонала. Им предписано носить одноразовые или многоразовые маски со сменными фильтрами, а также перчатки. Будет действовать и запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Градусное настроение: школьников страны ждет утреннее измерение температуры»