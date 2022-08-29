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«Солнцепек» за шесть секунд выпустил боекомплект в сторону националистов под Угледаром

«Известия» опубликовали кадры с пуском полного боекомплекта огнемета «Солнцепек» в сторону позиций украинских националистов под Угледаром
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Тяжелый огнемет «Солнцепек» выпускает полный боекомплект за шесть секунд — земля дрожит, облако горячей пыли накрывает всё вокруг. Ракеты летят в сторону укрепленных позиций украинских националистов под Угледаром. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 29 августа, представил кадры успешного выполнения боевой задачи.

Съемка ведется с безопасного расстояния. Ближе подходить нельзя — ударная волна может сбить с ног. До цели — считанные километры, которые «Солнцепек» расчистит для прохода российской техники.

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Погрешность при попадании составляет не более 10 метров. В месте, куда попали выпущенные залпом ракеты, — облако газа, а на земле продолжаются взрывы: температура в зоне поражения повышается до 3000 градусов. Ударная волна, отражаясь от стен, уничтожает всё вокруг, а экипаж «Солнцепека» оперативно покидает позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Отработали отлично. Цель была — опорный пункт взвода. Прибыли на место, соответственно. Выстроились, просчитали, сориентировались, отработали. С беспилотника было произведено корректирование. Цели были поражены. В целом, вся работа на огневой происходит в течение 10 минут, включая ориентирование и выстрелы по целям», — рассказал командир огнеметной роты Иван.

Тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» бьет снарядами 220 мм. Дальность — больше 6 км, 40 тыс. кв. м — зона поражения. Эта установка является одной из самых желанных целей артиллерии украинских боевиков. ТОСы выжигают позиции противника дотла. Огненная смесь проникает в любую щель: будь то схрон, подвал или пещера. Спрятаться от массированного удара невозможно.

Огнеметчики рассказывают, что раньше вражеские беспилотники кружили над ними стаями, а теперь увидеть их в небе — большая редкость, в связи с чем процесс выполнения поставленных задач значительно облегчился. Националисты, окопавшиеся в Угледаре, с трудом сдерживают натиск российских военнослужащих, которые стремительно продвигаются к осажденному городу.

3 августа работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» продемонстрировал корреспондент «Известий» Александр Морозов. Военные рассказали, что боевики охотятся за машиной, потому что очень сильно боятся ее.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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