Пожар на рынке в Волжском локализовали

Пожар на рынке в городе Волжском в Волгоградской области локализовали на площади 7 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило региональное управление МЧС.

«В 19:35 пожар на рынке в городе Волжский локализован на площади 7000 кв. м», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пожар на рынке «Людмила» произошел ранее в этот день. Здание на улице 40 лет Победы загорелось в 17:05. Очевидцы пожара распространили в социальных сетях видео с места происшествия. На записи видны густой черный дым и огонь, вырывающийся из здания.

Позднее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что огонь перекинулся на жилой дом, расположенный рядом. Однако в МЧС опровергли эту информацию.

По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 153 человека.