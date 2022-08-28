Огонь с горящего рынка в Волжском перекинулся на дом
Огонь с горящего рынка в городе Волжском в Волгоградской области перекинулся на дом. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в экстренных службах региона.
«В настоящее время огонь перекинулся на дом, расположенный рядом с рынком», — рассказал собеседник ТАСС.
Пожар на рынке «Людмила» произошел ранее в этот день. Здание на улице 40 лет Победы загорелось в 17:05. Очевидцы пожара распространили в социальных сетях видео с места происшествия. На записи видны густой черный дым и огонь, вырывающийся из здания.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, сейчас площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.