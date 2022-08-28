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Час пика: что последует за ростом заболеваемости COVID-19

И почему несмотря на увеличение числа новых случаев количество летальных исходов снизилось на 90%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Летальность от коронавируса с появлением «Омикрона» значительно снизилась: ежедневно в России он уносит жизни уже не сотни и тысячи, а менее сотни жизней. Средне-тяжелыми формами COVID-19 на сегодня болеют около 5% населения, отмечают вирусологи. Но это не значит, что летальность инфекции не вырастет вновь: в организмах животных и людей с иммунодефицитами дозревает вариант «Дельта», который при определенных условиях может вытеснить «Омикрон» и привести к новому пику пандемии, предупредили врачи.

Подъемы и снижения

Число выявлений случаев COVID-19 в России приближается к 50 тыс. в день и каждую неделю растет примерно на 10 тыс., следует из статистики оперштаба по борьбе с коронавирусом. Если на неделе с 15 по 21 августа количество новых заражений колебалось от 25 до 39 тыс. в день, то на неделе с 22 по 28 августа — уже от 31 от 47 тыс.

Таким образом, заболеваемость в РФ превысила наивысшие суточные показатели 2020 и 2021 годов (максимум — 6 ноября 2021 года, 41,3 тыс. случаев), но еще не достигла рекордов зимы 2022 года, когда ежесуточно регистрировали до 204 тыс. заболевших.

Час пика
реанимация вирус скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Несмотря на высокую заболеваемость, смертность от COVID-19 значительно снизилась. Рекордное число летальных исходов от инфекции в РФ было зарегистрировано 20 ноября 2021 года — 1 254 при 37,1 тыс. заражений. Затем в феврале 2022-го смертность снизилась до 700-800 случаев в сутки при рекордно высокой заболеваемости.

Как сообщал оперштаб утром 28 августа, за последние сутки в России было выявлено 46,9 тыс. заболевших и зарегистрировано 83 смерти (среднее значение за неделю — от 57 до 90 в сутки). То есть со своих пиковых значений летальность снизилась более чем на 90%.

В целом сейчас число новых случаев растет, следом может увеличиться количество госпитализаций и смертей; но с другой стороны, очевидно, что ныне смертность значительно ниже, чем в 2021 году, заметил в беседе с «Известиями» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

«Омикрон» быстро распространяется, но не вызывает большого числа тяжелых форм. Хотя есть пациенты со средним и средне-тяжелым течением, их около 5%, которые нуждаются в госпитализации. В масштабах страны это довольно большое число людей. Поэтому неверно говорить, что у всех сейчас легкое течение COVID-19, это не так, — сказал он.

Многих волнует вопрос, когда коронавирус эволюционирует до состояния сезонного гриппа с минимумом смертей, и произойдет ли это вообще.

Час пика
вирус больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В перспективе это возможно, но сколько на это уйдет времени, непонятно. По одним данным, это один-два года, по другим — больше десяти лет. Штамм пандемического гриппа, например, превратился в сезонный за несколько лет, — отметил инфекционист.

Штамм бы там ни было

Нынешний штамм коронавируса «Омикрон» со всеми его подвидами — действительно менее смертоносный, чем предыдущие варианты, заметил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Есть заметное снижение патогенности при переходе от «Дельта»-линии к «Омикрону» — в три-семь раз в зависимости от того, какими параметрами мы оперируем. При этом «Дельта» была стабильна в показателях, а «Омикрон» — нет. Его подвид BA.5 более летален, чем остальные, — рассказал он.

Именно BA.5, а также BA.4 в России сейчас распространены больше всего, напомнил иммунолог. До патогенности «Дельты» им далеко, но тенденция роста заболеваемости все равно настораживает.

Возможно, осенью мы увидим новый серьезный рост заболеваемости. Во-первых, школьники и студенты выйдут на учебу, а взрослое население — из отпусков. Плюс снизится инсоляция (количество солнечного света. — «Известия») и средняя температура, увеличится влажность воздуха — все это будет способствовать распространению инфекции, — сказал Николай Крючков.

Число ежесуточных заражений может выйти на уровень 100 тыс. в день — половину пиковых значений этой зимы, предположил врач.

Час пика
вирус лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Омикрон» и его разновидности — самый заразный штамм коронавируса среди всех существующих, и контагиозность его продолжает увеличиваться, сказал Николай Крючков.

— Сейчас появляются новые подвиды «Омикрона» — BA.4.6, который распространен в Европе, и новые поколения BA.5. Их заразность еще выше, чем у предыдущих вариантов, как и способность уходить от иммунитета, — пояснил он.

Эволюционно эти подвиды более совершенны, поскольку они формировались в Европе, где процент коллективного иммунитета высок, заметил иммунолог.

— Но есть и иные условия развития коронавируса — в организмах животных и людей с иммунодефицитами. В теории может эволюционировать «Дельта», патогенность которой высока, и образуется «супер-штамм», — предположил Николай Крючков.

Такую вероятность допустил и Георгий Викулов.

В то же время, чтобы распространиться по миру, этому «супер-штамму» нужно будет обойти по заразности «Омикрон», добавил Николай Крючков.

Хорошая новость в том, что есть эволюционный предел по контагиозности. В нынешней реинкарнации коронавирус уже достиг уровня высокозаразной инфекции по всем критериям. И, на мой взгляд, пределы в этой области уже близки, — сказал иммунолог.

Так или иначе, людям сейчас не стоит расслабляться и забывать о коронавирусе: нужно носить маски в общественных местах и своевременно вакцинироваться, поскольку это как минимум облегчает течение заболевания, заключил он.

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