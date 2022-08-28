Лидер рок-группы «Алиса» рассказал о новом альбоме и концертах

Цифровую версию нового альбома «Дудка» российской рок-группы «Алиса» выпустят 1 сентября для слушателей, поучаствовавших в краудфандинговом проекте. До завершения предзаказа на новый релиз осталось четыре дня, рассказал «Известиям» лидер музыкального коллектива Константин Кинчев 28 августа.

«Новый альбом давным-давно записан. До окончания проекта осталось четыре дня, и вся уважаемая публика, которая поучаствовала в проекте, получит цифровую версию альбома первого сентября», — рассказал Кинчев.

Предыдущие альбомы группы также были выпущены с помощью краудфандинга в 2016 и 2019 годах. Первый из них — «Эксцесс» — стал двадцатым и юбилейным для группы. По окончанию компании «Алиса» собрала более 11,3 млн рублей, что уже было рекордом.

Однако следующий альбом «Посолонь», деньги на который также собирались с помощью краудфандинга, принес коллективу 17,4 млн рублей, а новый релиз «Дудка», по состоянию на 28 августа, собрал почти 28 млн рублей.

«Результат нашего труда уважаемая публика, как всегда, оценила очень высоко. Я благодарен за колоссальное доверие и надеюсь, что мы этой работой не подведем вас. Спасибо вам», — отметил Кинчев.

Кроме того, группа уже планирует новые концерты. Совсем недавно, в июле, «Алиса» участвовала в фестивале KKinchev Fest, который собрал самый культовых рок-музыкантов России.

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Кинчев отметил, что на выступлениях группа исполнит свои песни, за которые и заслужила любовь публики.

«Шпагоглотателей, говорящих слонов с татуировками на внутренних органах я не обещаю. Мы выйдем на сцену и споем наши песни — в общем, как всегда. Никого не зазываю и никого ничем удивлять не собираюсь. Мы будем рады всем, кто придет на концерты, и с огромной благодарностью и удовольствием исполним наши песни», — резюмировал музыкант.