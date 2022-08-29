Пятеро на одну: сможет ли Медведев защитить титул первой ракетки в Нью-Йорке

Лучших игроков планеты уже ждут хардовые покрытия кортов Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в нью-йоркском районе Флашинг-Мидоуз. А также внушительные призовые, на этот раз превышающие $60 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде положат в свои карманы по 2,6 млн. Помимо денег игроки поборются и за рейтинговые очки, которые могут полностью изменить рейтинг ATP и WTA всего лишь через две недели. Чтобы остаться на вершине, Даниилу Медведеву необходимо дойти минимум до финала.

Даниил, повторим?

US Open станет последним мейджором сезона, который пока складывается едва ли не тяжелее, чем два предыдущих. «Ковидный концлагерь» в Австралии, где в начале года действовали жесточайшие карантинные меры, политическая акция организаторов Уимблдона, решивших отказать в допуске всем российским и белорусским игрокам разом, — это и многое другое не позволяют говорить о возвращении к прежней жизни.

Вот и в Нью-Йорке, например, не будет бывшей первой ракетки мира и 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Серб принципиально отказывается прививаться от коронавируса, а невакцинированным въезд в США заказан. Не будет на US Open и олимпийского чемпиона Саши Зверева из Германии. Он до сих пор не залечил травму лодыжки, полученную еще на «Ролан Гаррос». Казалось бы, это поднимает акции Медведева. Но не всё так однозначно.

— Явного лидера, на мой взгляд, сейчас нет, — сказал «Известиям» известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский. — Посмотрите, на «Мастерсе» в Цинциннати только вернувшийся после травмы Борна Чорич обыграл и Рафаэля Надаля, и Циципаса. А Медведев в полуфинале со Стефаносом не показал своего лучшего тенниса. Тот же Ник Кирьос в посеве стоит 24-м и может попасть на любого из фаворитов уже в четвертом круге. Его никто не включает в число претендентов, да и неясно, как он будет смотреться в пятисетовых встречах, но в трех партиях он может победить кого угодно. Давайте посмотрим первые матчи, и многое будет понятно.

Действительно, в список претендентов на титул входят шесть-семь игроков, показывающих нынешним летом примерно одинаковый уровень игры. Помимо Медведева, Надаля и Циципаса это и Карлос Алькарас, и Хуберт Хуркач, и Каспер Рууд.

— Итоговый результат во многом будет зависеть от того, кто сколько сил оставит в первых трех-четырех кругах и кому удастся хорошо выглядеть в плане «физики» к середине второй недели, — сказал «Известиям» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Медведев — один из фаворитов. По качеству его игры на предшествующих турнирах я считаю, что Даниил набрал неплохую форму.

Загадка первой ракетки

Но помимо имени чемпиона на этом мейджоре будет и еще одна интрига — кто после окончания турнира окажется на первой строчке в мировом рейтинге. Ее уже на протяжении двух с половиной месяцев занимает Медведев, но есть нюансы.

Главный из них заключается в том, что россиянин, который приедет в Нью-Йорк действующим чемпионом, не может ничего заработать в плане рейтинговых очков. А вот потерять — да, причем очень много. И тогда шанс получат конкуренты, главным из которых является Надаль.

На турнирах «Большого шлема» за чемпионство дают 2000 очков, за попадание в финал — 1200, за полуфинал — 720. А Надаль из-за травм не играл на US Open уже два года, защищать ему ничего не надо. Более того, с каждой победой он будет увеличивать свой рейтинг. К примеру, если оба фаворита возьмут и проиграют в первом круге, то после турнира Надаль окажется впереди Медведева более чем на 700 баллов. Поэтому испанец — явный фаворит в гонке за титулом первой ракетки мира. Кстати, в последний раз он носил этот статус больше года назад, в феврале 2021-го.

Впрочем, возможны и варианты, при которых на первой строке окажутся Циципас, Алькарас или даже Рууд. Для этого каждому из них нужно как минимум дойти до финала и надеяться на неудачи конкурентов. Тогда как судьба Медведева — в его собственных руках.

В ожидании сенсаций

Что касается девушек, то у них многие из турниров «Большого шлема» в недавнем прошлом становились увлекательным аттракционом с непредсказуемым исходом. Чего стоит только финал US Open 2021 года, когда титул разыграли вышедшая из квалификации представительница Великобритании Эмма Радукану и Лейла Фернандес из Канады. Или июльский Уимблдон, где чемпионкой стала выступающая за Казахстан москвичка Елена Рыбакина.

В начале сезона доминирующей силой в женском туре выглядела Эшли Барти, но она внезапно завершила карьеру. Лидерство перехватила Ига Швентек, выдавшая весной и в начале лета серию из 37 побед подряд и вновь выигравшая «Ролан Гаррос». Но она неудачно провела Уимблдон и бледно выглядит на североамериканском харде. Среди тех, кто может добраться до титула, и финалистка британского мейджора Онс Жабер, и Анетт Контавейт из Эстонии, и американка Джессика Пегула.

— У девушек главной претенденткой является Швентек, — считает Тарпищев. — Что касается остальных, то там на победу с разной степенью вероятности могут претендовать человек 15, поэтому сенсаций здесь будет больше, чем у мужчин. Серена Уильямс, для которой это последний «Шлем»? Золотое время Серены ушло. Многое будет зависеть от сетки, но в свой лучший теннис она однозначно уже не сыграет.

Среди тех полутора десятков претенденток, о которых говорит Тарпищев, есть и россиянки. Дарья Касаткина за последний месяц выиграла два титула и посеяна 10-й, Людмила Самсонова взяла трофеи в Вашингтоне и Кливленде, неплохо выглядит Вероника Кудерметова. Исключать, что кто-то из них покорит Нью-Йорк, не стоит.