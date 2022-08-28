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«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 5:1

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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«Локомотив» крупно обыграл сибирский «Оренбург» в матче седьмого тура «Мир — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча, состоявшаяся 28 августа, закончилась со счетом 5:1 в пользу московской команды. Три мяча из пяти в ворота «Оренбурга» забил нападающий Иван Игнатьев.

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Встреча прошла на домашнем стадионе «Локомотива» «РЖД Арена» в Москве.

Игнатьев оформил хет-трик уже в первом тайме — он забил на 8-й, 11-й и 19-й минутах. «Оренбург» ответил одним голом Владимира Сычевого.

Во второй половине матча Игнатьев сделал результативную передачу на Гирано Керка, который успешно реализовал гол (4:1). На 3-й дополнительной минуте встречи пятый гол в ворота гостей встречи с пенальти забил Антон Миранчук.

«Локомотив» набрал 9 очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/23. «Оренбург» с шестью очками находится на 12-м месте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17 очков), который 28 августа крупно обыграл екатеринбургский «Урал». Благодаря этой победе петербуржцы возглавили турнирную таблицу РПЛ, на одно очко обойдя московский «Спартак».

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