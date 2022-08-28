«Зенит» разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» крупно обыграл екатеринбургский «Урал» в седьмом туре «МИР — российской Премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 28 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. Во втором тайме дубль оформил Малком, один точный удар нанес Андрей Мостовой и свой первый гол за «Зенит» забил Родригао.

Благодаря этой победе петербуржцы возглавили турнирную таблицу РПЛ, на одно очко обойдя московский «Спартак». «Урал» остался на последнем месте с одним баллом по итогам семи туров.

В свою очередь «Спартак» 27 августа обыграл воронежский «Факел» со счетом 4:1. Также в этот день «Динамо» упустило победу над «Пари НН» и довольствовалось ничьей.