Выксе всех: чему учит культурный опыт города металлургов

Заплыв плотов и краеведческие променады. Хор горожан, воспевающих достопримечательности родного края, и индустриальный театр. А еще шестиметровый единорог, выставка о советском общепите и автопортрет основателя соц-арта Эрика Булатова, изобразившего себя в цехе Выксунского металлургического комбината. В городе Выкса Нижегородской области 28 августа завершился «Выкса-фестиваль» . «Известия», побывав там, оценили интенсивность культурной жизни горожан.

С чего все начиналось

Главная достопримечательность Выксы, города с населением 60 тыс. человек, — Выксунский металлургический завод (ВМЗ) . Здесь изготавливают трубы для газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и «Южный поток». А на сделанных в Выксе стальных колесах движутся две трети всех пассажирских и грузовых поездов в стране, скоростные электрички МЦК и метро. В 2011 году в городе задумались о том, что хорошо бы реализовать не только трудовой, но и творческий потенциал жителей , вовлечь их в преображение города. Так началась история, в которой участвуют деятели культуры и горожане. Первые, приезжая сюда на арт-резиденции, создают разнообразные культурные объекты — от муралов до краеведческих променадов, вторые их креативно осваивают, а на ежегодных фестивалях демонстрируют результаты сотрудничества .

Выксе всех В цехе Выксунского металлургического завода Фото: пресс-служба «Выкса-фестиваля»

Например, 2014 год был ознаменован «Арт-дворами», в котором поучаствовали больше 70 территорий. А в 2017-м настал черед «Арт-плотов», на которых до сих пор катаются на Верхне-Выксунском пруде: после фестиваля плоты были переданы в пользование городу. Многое из созданного не выдержало испытания временем, но что-то стало символом новой Выксы, в том числе геральдический символ основателей города — братьев Баташевых. Над шестиметровым деревянным единорогом, стоящим в городском парке, работали венгерский художник Габор Миклош Секе и волонтеры. Кроме того, есть в Выксе арт-стены, арт-парки, арт-променады. Всего за время проведения фестиваля было создано около 100 объектов городского дизайна и запущена программа промышленного туризма (его площадкой стали территория и корпуса ВМЗ) .

Эрик и мурал

Всемирно известный завод тоже выступает художественным объектом: здесь действует индустриальный стрит-арт-парк , где есть экспонат, попавший в Книгу Гиннесса. Пять лет назад на фасаде промышленного комплекса «Стан-5000» развернут самый большой в мире мурал, выполненный одним художником, — «Эволюция-2» Миши Most . Год спустя во время фестиваля прямо в мартеновском цехе, остановленном в связи с модернизацией, показали перформанс «Страсти по Мартену», получивший затем госпремию в области современного искусства «Инновация-2019».

Осенью 2020-го ВМЗ вновь отличился грандиозным проектом площадью 2,5 тыс. кв. м . За 20 дней шесть художников нанесли на стену трубоэлектросварочного цеха рисунок, соединяющий три работы классика современного искусства Эрика Булатова — «Стой — Иди» и две части картины «Амбар в Нормандии» , причем изображенная на ней французская природа удивительно гармонирует с лесным массивом, начинающимся тут же за заводским забором.

Выксе всех1 Работа классика современного искусства Эрика Булатова «Стой — Иди» Фото: пресс-служба «Выкса-фестиваля»

На вопрос «Известий» о том, доволен ли он результатом, художник тогда ответил, что не просто доволен: это для него настоящий праздник.

— Меня удивило новое активное поколение, впечатлила творческая атмосфера, — сказал Эрик Булатов. — Я привык думать, что только Москва и Питер процветают, а провинция живет скучно и бедно, но все оказалось не так. Чтобы выразить мои ощущения, начинаю работать над картиной, посвященной Выксе.

И вот картина готова и доставлена в Выксу, сообщили «Известиям» организаторы фестиваля. Она пока не экспонируется, но автору этих строк удалось ее увидеть. Это автопортрет: основоположник соц-арта изобразил себя в цехе Выксинского металлургического завода. Кстати, о Булатове и его творчестве шла речь на одном из фестивальных мероприятий в Музее истории ВМЗ, где гостит картина «Черный вечер, белый снег» из частной коллекции. Ее показал и рассказал о ней искусствовед Сергей Попов.

Массовый контекст

Все мероприятия августовского «Выкса-фестиваля-2022» традиционно прошли под знаком «выксунизации», то есть были созданы с максимальным учетом местного контекста . Акцент был сделан на массовости. На воде Верхневыксунского пруда под звуки духового оркестра совершила «Заплыв» на скорость целая флотилия , куда вошли пловцы, шлюпки, байдарки, моторки, плоты и яхты. Участники «Большого проката» устремились на велосипедах к берегу Оки . Их пешие коллеги отправились в «Большой забег» по Индустриальному стрит-арт-парку . Программа также включала краеведческие путешествия походных театров, променады выксунского хора, воспевающего достопримечательности родного города, индустриальный театр, на площадке ВМЗ, творческие фуд-корты и другие массовые активности.

По мнению редактора отдела культуры «Известий», доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой, Выкса успешно решает сложную задачу преобразования городской среды и интеграции в нее горожан .

— В Выксе школьники ведут краеведческие экскурсии, рабочие-металлурги обсуждают, что бы они хотели увидеть на очередном мурале, на фестивальных уикендах трудятся многочисленные волонтеры, — рассказала она. — Можно построить культурные объекты, запустить всякого рода активности, но не дождаться реакции тех, для кого все это предназначается. Здесь такая реакция есть, причем откликается не какая-то особо креативная группа, а множество людей, что называется, от пионеров до пенсионеров.

Идет «Волна»

Главное событие «Выкса-фестиваля» на этот раз получилось почти домашним. Речь об открытии нового места для арт-резиденции Vyksa Air . Здание кафе «Волна» постройки 1985 года превращено в пространство для творчества художников и собраний горожан. Здесь есть комнаты, где можно жить, мастерские для работы и общественные пространства: библиотека, читальный зал с видом на сад и галерея.

Фото: предоставлено Сергеем Медведевым Интерьер кафе «Волна»

На открытие новой «Волны» приехал архитектор старой — Сергей Медведев. И не разочаровался.

— Вижу здесь заплатки памяти, все сделано с уважением к прошлому, — поделился он с «Известиями». — Рад, что живо то, что было заложено в это здание с самого начала, — искренность, идея гостеприимства.

Фото: предоставлено Фондом «ОМК-Участие» Новый культурный центр «Волна»

А создатель новой «Волны» архитектор Сергей Небутов заметил, что можно было, конечно, все заложить гипсокартоном, плиткой и получить чистое, аккуратное пространство, но хотелось найти и подчеркнуть упомянутые старшим коллегой смыслы. Сейчас проект готов процентов на 90, а первая выставка уже работает . Совместное детище «Волны» и Московского музея дизайна называется «Советский общепит. Мечты и реальность» . В поле зрения музейщиков попали эстетические аспекты этого могучего феномена: приемы оформления, вывески и мозаичные панно, мебель и посуда, логотипы, меню.

Фото: предоставлено Фондом «ОМК-Участие» Новый культурный центр «Волна»

В центре экспозиции — три стола-витрины, посвященные трем столпам советского общепита: столовой, кафе и ресторану . По стенам расположились стеллажи с кухонной утварью и посудой — от граненых стаканов до суповых кастрюль. На стенах и полках — прейскуранты, книги по организации общественного питания, фото, видеохроника — всего более 200 экспонатов, часть из которых — подарки бывших работников кафе «Волна». А пока посетители знакомятся с ушедшим в историю советским общепитом, арт-резиденция в новом здании принимает детскую программу для ребят в возрасте от трех до 18 лет.