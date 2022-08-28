Диетолог перечислил полезные свойства черемухи

В черемухе есть полезные свойства, которые не очевидны на первый взгляд. О них в воскресенье, 28 августа, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Так, при употреблении черемухи у человека улучшается работа кишечника и уничтожаются бактерии, а также повышается активность перистальтики.

Благодаря высокому проценту содержания антиоксидантов в ягоде раны и небольшие язвы в ротовой полости заживают существенно быстрее, указал диетолог.

«Черемуха отличается большим содержанием никотиновой кислоты, это важно для сосудов и сосудистой стенки, ягода убережет от атеросклероза, способствует укреплению сосудов. <…> используется как общеукрепляющее средство, которое способно замедлить старение, предупредить появление раковых опухолей и укрепить иммунитет», — рассказал Гинзбург в беседе с «Газетой.Ru».

В декабре 2021 года диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказала о помощи хурмы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, высокое содержание танинов не дает бактериям размножаться.