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Пугачева рассказала, чем займется в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вернувшаяся из Израиля певица Алла Пугачева 27 августа была замечена в центре Москвы во время шопинга. Корреспонденту «Известий» она рассказала, чем планирует заниматься в России.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица.

Артистка добавила, что в России находится не первый день. Кроме того, Пугачева утвердительно ответила на вопрос, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.

«У них ножки есть, здоровые. Да», — сказала она.

Ранее в этот день помощница певицы Елена Чупракова подтвердила, что Пугачева уже некоторое время находится в России после возвращения. Чупракова отметила, что артистка не планирует выступать с концертами.

До недавнего времени Пугачева и ее муж Максим Галкин проживали в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

17 мая Пугачева заявила, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

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