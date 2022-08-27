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Эксперт назвала порядок действий при укусе медузы

Сотрудник РАН Молодцова: яд медуз из Черного и Азовского морей неопасен для человека
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Медузы-корнероты, обитающие в том числе в Черном и Азовском морях, неопасны для человека, однако трогать и находиться рядом с ними не рекомендуется, объяснила ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Тина Молодцова «РИА Новости» 27 августа.

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По ее словам, яд корнерота не смертелен, однако контакт с ним может вызвать сильное жжение, раздражение, покраснения или в редких случаях язвы. Она также подчеркнула, что дети обычно реагируют сильнее, чем взрослые.

По ее словам, не стоит ожидать серьезных последствий, если у человека нет предрасположенности к аллергическим реакциям, отмечает «Газета.Ru».

Если контакт всё же произошел, необходимо промыть ожог морской водой, не растирая его, объяснила Молодцова. Также необходимо соскрести остатки тканей медузы, если они остались на коже. Делать это, отметила женщина, необходимо не руками, а, например, пластиковой картой. Пострадавшим от ожога она также посоветовала обращаться к врачам.

В конце апреля ученые из исследовательского института Океанариума в США обнаружили в заливе Монтерей новый вид обитающих на глубине медуз из рода Atolla. Отмечалось, что такие медузы распространены на всей планете, а самая крупная особь вида в диаметре составляет 13 см.

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