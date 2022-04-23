Биологи обнаружили новый вид медуз в Калифорнии

Американские ученые из Исследовательского института Океанариума обнаружили в заливе Монтерей в Калифорнии новый вид обитающих на глубине медуз из рода Atolla. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает The Guardian.

Новый вид медузы биологи назвали Atolla reynoldsi в честь одного из волонтеров океанариума Джеффа Рейнольдса. Отмечается, что представители этого глубоководного рода распространены на всей планете.

Этот вид медуз больше уже знакомых ученым видов. Сообщается, что самая крупная особь в диаметре составляет 13 см.

Atolla reynoldsi имеют отличительные бородавчатые выросты, гребни, край зонтика, образующий своеобразную корону, и отчетливо проступающий сквозь полупрозрачное тело крестообразный красноватый кишечник.

Ранее, в начале апреля, специалисты отдела физики и биологии Окинавского института науки и технологий узнали, что кальмары умеют маскироваться под цвета окружающей среды или грунт, чтобы спрятаться от хищников.

Способность кальмаров менять цвет была обнаружена случайно. На морской научной станции института исследователи чистили резервуар для морских животных, чтобы удалить наросшие водоросли. Они заметили, как кальмары меняли цвет, находясь в очищенной воде или паря над водорослями. Контрольный эксперимент доказал, что кальмары действительно умеют менять цвет в зависимости от окружающей их среды.