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«Динамо» упустило победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Пари Нижний Новгород — Динамо 2:2
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Фото: ФК «Динамо»
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Московское «Динамо» сыграло вничью с нижегородским «Пари НН» в матче седьмого тура «МИР — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом 27 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

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По ходу встречи «Динамо» вело на своем поле со счетом 2:0 благодаря голам Даниила Фомина и Константина Тюкавина.

Но во втором тайме гости смогли отыграть один мяч благодаря точному удару Николая Калинского с пенальти, а после удаления Роберто Фернандеса в составе «Динамо» еще один мяч за «Пари НН» забил Дмитрий Стоцкий. В итоге встреча закончилась со счетом 2:2.

По итогам семи туров «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с шесть баллами покинул зону стыковых матчей, заняв 12-ю позицию.

Накануне «Сочи» обыграл на домашнем стадионе «Химки» со счетом 4:1. Благодаря этому клуб из Краснодарского края поднялся на четвертое место в чемпионате России по футболу.

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