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«Сочи» обыграл подмосковные «Химки» в матче седьмого тура РПЛ

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Фото: пресс-служба ФК «Сочи»/pfcsochi.ru
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Футбольный клуб «Сочи» на домашнем стадионе обыграл подмосковные «Химки» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Об этом 26 августа сообщила газета «Спорт-Экспресс».

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В первом тайме дубль оформил Кристиан Нобоа, игравший за «Сочи». Оба мяча футболист забил с пенальти. Кроме того, на девятой добавленной минуте Георгий Мелкадзе забил еще один гол, завершив первую половину игры со счетом 3:0.

Во второй тайме, на 54-ой минуте, футболист «Химок» Илья Камышев забил мяч в ворота соперника, однако уже на 64-ой минуте его команда заработала еще одно пенальти. Третий 11-метровый Нобоа не реализовал, но на 85-ой минуте Владислав Сарвели забил еще один мяч.

Следующие игры команды проведут 3 сентября. «Химки» сыграют в гостях с «Оренбургом», а «Сочи» — на выезде с «Краснодаром».

По результатам матча подмосковная команда занимает девятое место в таблице с семью очками. «Сочи», имея 13 очков, находится на четвертой строчке.

Ранее, 21 августа, стало известно, что в матче шестого тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 4:2. В первом тайме ЦСКА забил три мяча за пять минут — в период с 29-й по 35-ю минуту голами отметились Федор Чалов, Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль. Однако уже на 40-й минуте Мохамед Конате отыграл один мяч.

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