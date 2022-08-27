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Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом на юге Казахстана
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Более 10 иностранных рабочих пострадали в ДТП с автобусом на юге Казахстана

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Фото: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
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Автобус с иностранными рабочими, направлявшийся из Узбекистана в Киргизию, вылетел на обочину в Туркестанской области Казахстана. Пострадали 12 человек, о чем стало известно в субботу, 27 августа.

«В 07:18 (4:18 мск) на перекрестке на 601-м километре в районе села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 345 УК Республики Казахстан», — сообщает радио Sputnik-Казахстан.

После аварии 12 человек с травмами были госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

21 августа крупная авария с микроавтобусом произошла в Николаевском районе Ульяновской области, в результате которой погибли 16 человек. В этот день на 809-м км трассы М-5 «Урал» водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который, по некоторым данным, перевозил граждан Казахстана. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, он погиб.

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