До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском

Число погибших в результате аварии с микроавтобусом в Николаевском районе Ульяновской области выросло до 16 человек. Об этом сообщил источник «Известий» 21 августа.

По данным ТАСС, 15 погибших — пассажиры микроавтобуса, еще одна жертва ДТП — водитель одного из большегрузов. Еще три человека госпитализированы.

В региональном УМВД заявляют, что детей среди погибших и пострадавших в аварии нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, на место выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Авария произошла ранее в этот день на 809-м км трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом, который, по некоторым данным, перевозил граждан Казахстана. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, он погиб.